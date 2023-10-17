Для этого шашлыка не понадобиться ни костер, ни мясо: зимой будете готовить по этому рецепту
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Вы сможете приготовить такой шашлычок в любое время
Холодной осенью так не хватает походов на природу, посиделок у костра и вкусных, сочных и ароматных шашлыков. Однако расстраиваться не стоит — у нас есть очень оригинальный рецепт на этот случай.
Shuba предлагает приготовить не просто шашлык, а шашлычки из картофеля и колбасок. Вам не понадобиться разжигать огонь и бежать за мясом: вам поможет духовка и простые продукты из вашего холодильника. Кстати, можно даже позвать на помощь детей — так приготовление шашлычков будет веселее и интереснее.
Для такой закуски выбирать лучше "старый" картофель. Для равномерной прожарки и картофель, и колбаски лучше нарезать кусочками одинаковой толщины. Вы можете добавить помидоры черри, сыр, приправить ароматными травами — вкус блюда будет только лучше.
Как приготовить шашлыки из картофеля и колбасок в духовке
Ингредиенты на 3 порции:
- картофель — 2 шт.;
- колбаски — 2 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 20 мл;
- кетчуп — 40 г.
Способ приготовления:
- Картошку тщательно помойте и нарежьте кружочками толщиной до 1 см. Такими же кусочками нарежьте колбаски. По очереди нанизывайте на шпажки кусочки картофеля и колбаски.
- Поместите шашлыки на противень и сбрызните оливковым маслом первого холодного отжима. Отправьте в разогретую до 200°С духовке на 25 минут.
Готовые шашлычки подавайте с домашним кетчупом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.