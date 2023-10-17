Для этого шашлыка не понадобиться ни костер, ни мясо: зимой будете готовить по этому рецепту

Вы сможете приготовить такой шашлычок в любое время

Холодной осенью так не хватает походов на природу, посиделок у костра и вкусных, сочных и ароматных шашлыков. Однако расстраиваться не стоит — у нас есть очень оригинальный рецепт на этот случай.

Shuba предлагает приготовить не просто шашлык, а шашлычки из картофеля и колбасок. Вам не понадобиться разжигать огонь и бежать за мясом: вам поможет духовка и простые продукты из вашего холодильника. Кстати, можно даже позвать на помощь детей — так приготовление шашлычков будет веселее и интереснее.

Для такой закуски выбирать лучше "старый" картофель. Для равномерной прожарки и картофель, и колбаски лучше нарезать кусочками одинаковой толщины. Вы можете добавить помидоры черри, сыр, приправить ароматными травами — вкус блюда будет только лучше.

Как приготовить шашлыки из картофеля и колбасок в духовке

Ингредиенты на 3 порции:

картофель — 2 шт.;

колбаски — 2 шт.;

масло оливковое Extra Virgin — 20 мл;

кетчуп — 40 г.

Способ приготовления:

Картошку тщательно помойте и нарежьте кружочками толщиной до 1 см. Такими же кусочками нарежьте колбаски. По очереди нанизывайте на шпажки кусочки картофеля и колбаски. Поместите шашлыки на противень и сбрызните оливковым маслом первого холодного отжима. Отправьте в разогретую до 200°С духовке на 25 минут.

Готовые шашлычки подавайте с домашним кетчупом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.