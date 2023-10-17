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Если пирожки надоели: заливной пирог с капустой на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Для приготовления этого пирога долго возиться с тестом не придется
Для приготовления этого пирога долго возиться с тестом не придется. Фото 1000.menu

Нежный, бюджетный и воздушный пирог

Если вы уже потушили капусту, заквасили ее и приготовили рагу, а ее все еще много, рецепт вкуснейшего капустного пирога для вас! Он готовится буквально за считанные минуты и так же быстро исчезает из тарелок.

Весь секрет в тесте, что состоит и простых, смешанных между собой ингредиентов. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

Начинка

  • Капуста — 500 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сливочное масло
  • Растительное масло
  • Соль, сушёный чеснок и чёрный перец (по вкусу)
  • Яйца отварные — 2 шт.
  • Зелень (по желанию)

Тесто

  • 2 яйца + 1 белок
  • 0.5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 350 гр. сметаны (6 ст. л.)
  • Майонез 1 ст. л.
  • 200-220 г муки (у меня ушло 200 грамм) 7 ст. л.
  • 10 гр. разрыхлителя
  • 3 ст. л. растительного масла

Для смазки теста (не обязательно)

  • яичный желток 1 шт.
  • молоко 1 ст. л.
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Овощи почистить, лук нарезать квадратиками, морковь натереть на крупной терке.
  2. Обжарить луковицу, добавить морковь и кусочек сливочного масла, жарить до мягкости, посолить, поперчить, добавить специи и тонко нарезанную капусту. Тушить около 15 минут.
  3. К, немного остывшей, тушёной капусте добавить отварные яйца, зелень, перемешать.
  4. В сметану добавить 1 ст. л. Майонеза, 2 яйца, соль, сахар и растительное масло, перемешать.
  5. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получится, как на оладьи.
  6. Форму для выпечки смазать маслом, вылить небольшое количество теста.
  7. Выложить начинку, залить оставшимся тестом.
  8. По желанию смазать сверху желтком и посыпать кунжутом.
  9. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

А если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить капустные оладки. Вы будете поражены, насколько вкусным получается блюдо из такого доступного продукта.

Теги:
#Пирог #Капуста #Выпечка #Заливной пирог