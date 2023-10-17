Если пирожки надоели: заливной пирог с капустой на скорую руку

Нежный, бюджетный и воздушный пирог

Если вы уже потушили капусту, заквасили ее и приготовили рагу, а ее все еще много, рецепт вкуснейшего капустного пирога для вас! Он готовится буквально за считанные минуты и так же быстро исчезает из тарелок.

Весь секрет в тесте, что состоит и простых, смешанных между собой ингредиентов. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".

Как приготовить заливной пирог с капустой

Ингредиенты:

Начинка

Капуста — 500 г

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сливочное масло

Растительное масло

Соль, сушёный чеснок и чёрный перец (по вкусу)

Яйца отварные — 2 шт.

Зелень (по желанию)

Тесто

2 яйца + 1 белок

0.5 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

350 гр. сметаны (6 ст. л.)

Майонез 1 ст. л.

200-220 г муки (у меня ушло 200 грамм) 7 ст. л.

10 гр. разрыхлителя

3 ст. л. растительного масла

Для смазки теста (не обязательно)

яичный желток 1 шт.

молоко 1 ст. л.

кунжут

Способ приготовления:

Овощи почистить, лук нарезать квадратиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить луковицу, добавить морковь и кусочек сливочного масла, жарить до мягкости, посолить, поперчить, добавить специи и тонко нарезанную капусту. Тушить около 15 минут. К, немного остывшей, тушёной капусте добавить отварные яйца, зелень, перемешать. В сметану добавить 1 ст. л. Майонеза, 2 яйца, соль, сахар и растительное масло, перемешать. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получится, как на оладьи. Форму для выпечки смазать маслом, вылить небольшое количество теста. Выложить начинку, залить оставшимся тестом. По желанию смазать сверху желтком и посыпать кунжутом. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

А если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить капустные оладки. Вы будете поражены, насколько вкусным получается блюдо из такого доступного продукта.