Если пирожки надоели: заливной пирог с капустой на скорую руку
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Нежный, бюджетный и воздушный пирог
Если вы уже потушили капусту, заквасили ее и приготовили рагу, а ее все еще много, рецепт вкуснейшего капустного пирога для вас! Он готовится буквально за считанные минуты и так же быстро исчезает из тарелок.
Весь секрет в тесте, что состоит и простых, смешанных между собой ингредиентов. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим дома".
Как приготовить заливной пирог с капустой
Ингредиенты:
Начинка
- Капуста — 500 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Сливочное масло
- Растительное масло
- Соль, сушёный чеснок и чёрный перец (по вкусу)
- Яйца отварные — 2 шт.
- Зелень (по желанию)
Тесто
- 2 яйца + 1 белок
- 0.5 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 350 гр. сметаны (6 ст. л.)
- Майонез 1 ст. л.
- 200-220 г муки (у меня ушло 200 грамм) 7 ст. л.
- 10 гр. разрыхлителя
- 3 ст. л. растительного масла
Для смазки теста (не обязательно)
- яичный желток 1 шт.
- молоко 1 ст. л.
- кунжут
Способ приготовления:
- Овощи почистить, лук нарезать квадратиками, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить луковицу, добавить морковь и кусочек сливочного масла, жарить до мягкости, посолить, поперчить, добавить специи и тонко нарезанную капусту. Тушить около 15 минут.
- К, немного остывшей, тушёной капусте добавить отварные яйца, зелень, перемешать.
- В сметану добавить 1 ст. л. Майонеза, 2 яйца, соль, сахар и растительное масло, перемешать.
- Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получится, как на оладьи.
- Форму для выпечки смазать маслом, вылить небольшое количество теста.
- Выложить начинку, залить оставшимся тестом.
- По желанию смазать сверху желтком и посыпать кунжутом.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
А если вы любите капусту, рекомендуем также приготовить капустные оладки. Вы будете поражены, насколько вкусным получается блюдо из такого доступного продукта.