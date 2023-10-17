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Рецепт, который "покорит" желудок: куриное филе под сырной корочкой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Блюдо из курицы под сырной корочкой понравится всем домашним
Блюдо из курицы под сырной корочкой понравится всем домашним. Фото xitrosti.com

Блюдо из курицы можно приготовить на обед или ужин для всей семьи

Нежнейшее куриное мясо под сырной корочкой понравится взрослым и полюбят дети. Готовится оно быстро из простых ингредиентов, что есть в каждом доме.

Его можно подавать к любому гарниру: картофельному пюре, рису или гречке. А рецептом с нами поделились на портале "Женские хитрости".

Как приготовить куриное филе под сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе — 800 г
  • лук — 1 шт.
  • помидор — 1-2 шт.

Заливка

  • яйца — 4 шт.
  • сметана — 5 ст.л.
  • соль и перец по вкусу
  • сыр — 100 г + 100 г для посыпки

Способ приготовления:

  1. Филе промыть, обрезать все лишнее, порезать на кусочки, переложить в миску.
  2. В отдельной емкости смешать яйца, сметану, соль, молотый перец, перемешать.
  3. Влить эту смесь в мясо.
  4. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром и перемешать.
  5. В застеленную пергаментном, форму переложить мясо и равномерно распределить по форме.
  6. Нарезать лук, помидоры кольцами и выложить сверху на мясо.
  7. В предварительно разогретой до 180 градусов выпекать около 30 минут.
  8. Вытащить из духовки, выложить сверху натертый сыр и выпекать еще 10-15минут.

Если вы любите курятину, рекомендуем также приготовить куриное филе, поджарив его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, поэтому такое блюдо будут просить снова и снова.

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#Курица #Филе #Готовим дома