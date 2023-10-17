Рецепт, который "покорит" желудок: куриное филе под сырной корочкой
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Блюдо из курицы можно приготовить на обед или ужин для всей семьи
Нежнейшее куриное мясо под сырной корочкой понравится взрослым и полюбят дети. Готовится оно быстро из простых ингредиентов, что есть в каждом доме.
Его можно подавать к любому гарниру: картофельному пюре, рису или гречке. А рецептом с нами поделились на портале "Женские хитрости".
Как приготовить куриное филе под сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 800 г
- лук — 1 шт.
- помидор — 1-2 шт.
Заливка
- яйца — 4 шт.
- сметана — 5 ст.л.
- соль и перец по вкусу
- сыр — 100 г + 100 г для посыпки
Способ приготовления:
- Филе промыть, обрезать все лишнее, порезать на кусочки, переложить в миску.
- В отдельной емкости смешать яйца, сметану, соль, молотый перец, перемешать.
- Влить эту смесь в мясо.
- Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром и перемешать.
- В застеленную пергаментном, форму переложить мясо и равномерно распределить по форме.
- Нарезать лук, помидоры кольцами и выложить сверху на мясо.
- В предварительно разогретой до 180 градусов выпекать около 30 минут.
- Вытащить из духовки, выложить сверху натертый сыр и выпекать еще 10-15минут.
Если вы любите курятину, рекомендуем также приготовить куриное филе, поджарив его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, поэтому такое блюдо будут просить снова и снова.