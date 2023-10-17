Рецепт, который "покорит" желудок: куриное филе под сырной корочкой

Блюдо из курицы можно приготовить на обед или ужин для всей семьи

Нежнейшее куриное мясо под сырной корочкой понравится взрослым и полюбят дети. Готовится оно быстро из простых ингредиентов, что есть в каждом доме.

Его можно подавать к любому гарниру: картофельному пюре, рису или гречке. А рецептом с нами поделились на портале "Женские хитрости".

Как приготовить куриное филе под сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 800 г

лук — 1 шт.

помидор — 1-2 шт.

Заливка

яйца — 4 шт.

сметана — 5 ст.л.

соль и перец по вкусу

сыр — 100 г + 100 г для посыпки

Способ приготовления:

Филе промыть, обрезать все лишнее, порезать на кусочки, переложить в миску. В отдельной емкости смешать яйца, сметану, соль, молотый перец, перемешать. Влить эту смесь в мясо. Сверху посыпать натертым на крупной терке сыром и перемешать. В застеленную пергаментном, форму переложить мясо и равномерно распределить по форме. Нарезать лук, помидоры кольцами и выложить сверху на мясо. В предварительно разогретой до 180 градусов выпекать около 30 минут. Вытащить из духовки, выложить сверху натертый сыр и выпекать еще 10-15минут.

Если вы любите курятину, рекомендуем также приготовить куриное филе, поджарив его, предварительно смешав мясо с необычным маринадом. Лимонный сок в составе маринада добавит необычной кислинки, поэтому такое блюдо будут просить снова и снова.