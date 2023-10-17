Просто тает во рту: невероятной вкусный творожный пирог "Слезы ангела"

После выпекания на нежной корочке образуются золотистые карамельные капельки

Этот поистине волшебный пирог обязательно понравится любителям творога! Его изюминкой являются капельки, которые появляются на поверхности выпечки после приготовления — именно их прозвали "слезами ангела".

При этом готовится пирог проще, чем может показаться. Он подойдет и к семейному чаепитию, и сможет украсить праздничный стол. А рецептом с нами поделились на портале "Как я приготовила".

Как приготовить пирог "Слезы ангела"

Ингредиенты:

Тесто

Пшеничная мука — 200 г

Сливочное масло — 120 г

Яйца — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — 0.5 ч.л.

Меренга

Яичные белки — 3 шт.

Сахарная пудра – 3 ст.л.

Начинка

Творог — 450 г

Сливки жирные (33-35%) — 100 мл

Сахар – 75 г

Яичные желтки — 3 шт.

Манка — 1 ст. л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Для теста муку с нарезанным кубиками сливочным маслом, солью и разрыхлителем перебить в блендере в мелкую крошку. В отдельной миске взбить яйцо с сахаром, добавить его к муке с маслом, замесить однородное мягкое тесто. Скатать его в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут. В чаше блендера соединить творог, сливки, сахар, желтки и ванильный сахар, взбить все до однородности. Всыпать манную крупу и тщательно перемешать, оставить на 10-15 минут, чтобы манка разбухла. Тесто раскатать между двумя листами пергамента в тонкий пласт. Выложить его в застеленную промасленным пергаментом разъемную форму или кольцо, формируя высокие бортики. На самом тесте не должно быть никаких дырочек, через которые могла бы протечь начинка. Вылить на тесто творожную начинку и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. Минут за 10 до окончания выпекания пирога, необходимо приготовить меренгу. Холодные белки взбить, постепенно подсыпая сахарную пудру, до крепкой устойчивой пены. Пирог вынуть из духовки, выложить на него взбитые белки. Вернуть пирог в духовку еще на 15 минут при температуре 160 градусов. Горячий пирог необходимо накрыть крышкой, не касаясь поверхности безе, оставить остывать на 2 час, желательно в прохладном месте.

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