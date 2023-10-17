Просто тает во рту: невероятной вкусный творожный пирог "Слезы ангела"
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После выпекания на нежной корочке образуются золотистые карамельные капельки
Этот поистине волшебный пирог обязательно понравится любителям творога! Его изюминкой являются капельки, которые появляются на поверхности выпечки после приготовления — именно их прозвали "слезами ангела".
При этом готовится пирог проще, чем может показаться. Он подойдет и к семейному чаепитию, и сможет украсить праздничный стол. А рецептом с нами поделились на портале "Как я приготовила".
Как приготовить пирог "Слезы ангела"
Ингредиенты:
Тесто
- Пшеничная мука — 200 г
- Сливочное масло — 120 г
- Яйца — 1 шт.
- Сахар — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — 0.5 ч.л.
Меренга
- Яичные белки — 3 шт.
- Сахарная пудра – 3 ст.л.
Начинка
- Творог — 450 г
- Сливки жирные (33-35%) — 100 мл
- Сахар – 75 г
- Яичные желтки — 3 шт.
- Манка — 1 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Для теста муку с нарезанным кубиками сливочным маслом, солью и разрыхлителем перебить в блендере в мелкую крошку.
- В отдельной миске взбить яйцо с сахаром, добавить его к муке с маслом, замесить однородное мягкое тесто. Скатать его в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 30 минут.
- В чаше блендера соединить творог, сливки, сахар, желтки и ванильный сахар, взбить все до однородности.
- Всыпать манную крупу и тщательно перемешать, оставить на 10-15 минут, чтобы манка разбухла.
- Тесто раскатать между двумя листами пергамента в тонкий пласт. Выложить его в застеленную промасленным пергаментом разъемную форму или кольцо, формируя высокие бортики. На самом тесте не должно быть никаких дырочек, через которые могла бы протечь начинка.
- Вылить на тесто творожную начинку и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.
- Минут за 10 до окончания выпекания пирога, необходимо приготовить меренгу.
- Холодные белки взбить, постепенно подсыпая сахарную пудру, до крепкой устойчивой пены.
- Пирог вынуть из духовки, выложить на него взбитые белки. Вернуть пирог в духовку еще на 15 минут при температуре 160 градусов.
- Горячий пирог необходимо накрыть крышкой, не касаясь поверхности безе, оставить остывать на 2 час, желательно в прохладном месте.
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