Самая красивая осенняя каша: вы будете в восторге, даже если не любите тыкву (видео)

Блюдо получается питательным и очень ароматным

Мы рассказывали, как из тыквы приготовить вкусный сладкий пирог. Но этот овощ благодаря своему оригинальному вкусу открывает безумные просторы для фантазии кулинара.

Один из классических "тыквенных" рецептов – овощная сладкая каша на основе крупы, чаще всего риса. Хорошим рецептом в своем инстаграмм-блоге поделилась украинская блоггерша yummy.lera. Эта каша понравится вам, даже если вы не любите тыкву.

Ингредиенты:

400 г очищенной тыквы

300 мл молока

150 г риса

15 г сахара

щепотка соли

50 г изюма

50 г сливочного масла

Способ приготовления:

Тыкву чистим от кожуры. Крошим его маленькими кубиками, заливаем молоком и доводим до кипения. Когда закипит, убавляем огонь и варим до мягкости тыквы. Время приготовления зависит от сорта тыквы, поэтому здесь нужно проверять ваш овощ на мягкость. При варке тыквы отдельно варим еще и рис на воде. Делаем это удобным способом, но не довариваем – варим на 5 мин меньше, чем указано на упаковке. Тыкву можно оставить кубиками или размять пестиком для картофеля. Лучшая, гладкая консистенция будет, если пробить блендером. Добавляем к тыкве рис, сахар, соль. Довариваем до готовности риса. Добавляем изюм (также отлично подойдет курага), готовим все вместе еще несколько минут. В конце выключаем огонь, добавляем сливочное масло. Тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой готовое блюдо и даем ему настояться 10-15 минут.

Когда каша настоится, она еще загустеет. Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с джемом.