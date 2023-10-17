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Самая красивая осенняя каша: вы будете в восторге, даже если не любите тыкву (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Отличный рецепт от украинской блогерки Новость обновлена 17 октября 2023, 12:00
Отличный рецепт от украинской блогерки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Блюдо получается питательным и очень ароматным

Мы рассказывали, как из тыквы приготовить вкусный сладкий пирог. Но этот овощ благодаря своему оригинальному вкусу открывает безумные просторы для фантазии кулинара.

Один из классических "тыквенных" рецептов – овощная сладкая каша на основе крупы, чаще всего риса. Хорошим рецептом в своем инстаграмм-блоге поделилась украинская блоггерша yummy.lera. Эта каша понравится вам, даже если вы не любите тыкву.

Ингредиенты:

  • 400 г очищенной тыквы
  • 300 мл молока
  • 150 г риса
  • 15 г сахара
  • щепотка соли
  • 50 г изюма
  • 50 г сливочного масла

Способ приготовления:

  1. Тыкву чистим от кожуры. Крошим его маленькими кубиками, заливаем молоком и доводим до кипения.
  2. Когда закипит, убавляем огонь и варим до мягкости тыквы. Время приготовления зависит от сорта тыквы, поэтому здесь нужно проверять ваш овощ на мягкость.
  3. При варке тыквы отдельно варим еще и рис на воде. Делаем это удобным способом, но не довариваем – варим на 5 мин меньше, чем указано на упаковке.
  4. Тыкву можно оставить кубиками или размять пестиком для картофеля. Лучшая, гладкая консистенция будет, если пробить блендером.
  5. Добавляем к тыкве рис, сахар, соль. Довариваем до готовности риса. Добавляем изюм (также отлично подойдет курага), готовим все вместе еще несколько минут.
  6. В конце выключаем огонь, добавляем сливочное масло. Тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой готовое блюдо и даем ему настояться 10-15 минут.

Когда каша настоится, она еще загустеет. Выходит очень вкусно и ароматно. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с джемом.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Каша #Злак