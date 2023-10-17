Простейший маринад по этому рецепту сделает скумбрию невероятной

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Малосольная маринованная скумбрия — это всегда отличная закуска. Она уместна и к праздничному столу, и к семейному обеду.

Однако многие кулинары думают, что приготовить такую рыбку дома сложно и у них не получится. Однако вместе с Foodoboz поделимся шикарным рецептом маринованной скумбрии. Она получится намного вкуснее той, которую подают в магазинах. Попробуйте и убедитесь.

Как приготовить маринованную скумбрию

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт.;

вода — 0,5 литра

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый — 3 шт.;

черный перец горошек — 2 шт.

гвоздика — 1 шт.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем поллитра холодной воды и ставим на огонь, добавляем лавровый лист, гвоздику, душистый перец и черный перец горошком. Вы также можете использовать белый перец или смесь разных перцев. В маринад также добавляем соль, сахар, доводим его до кипения и даем ему покипеть 2-3 минуты, выключаем и даем остыть. Скумбрию потрошим, моем, отрезаем ей голову и плавники, нарезаем достаточно крупными кусками и выкладываем в литровую банку. В маринад добавляем растительное масло и переливаем в банку с рыбой. Закрываем банку с рыбой крышкой и оставляем при комнатной температуре на сутки, после чего отправляем скумбрию в холодильник.

Подаем маринованную скумбрию с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа" и зеленью. Приятного аппетита.