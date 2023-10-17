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Вы забудете о моркови: этот овощ по-корейски получается в несколько раз вкуснее и быстрее

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Отличная альтернатива моркови по-корейски
Отличная альтернатива моркови по-корейски. Фото shuba.life

Выходит ароматная и очень бюджетная закуска

У блюд, которые мы называем с приставкой "по-корейски" ничего корейского, конечно, нет. Они даже имеют трагическую историю, связанную с насильственной депортацией корейцев из СССР. Мы рассказывали о ней подробно.

Но сам способ приготовления острых овощей пришелся украинцам по вкусу. Обычно этим методом готовят морковь. А на портале "Школа Жизни" рассказали, как за ним приготовить тыкву. Выходит очень вкусно.

Ингредиенты:

  • Тыква — 400-500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок
  • Масло подсолнечное
  • Соевый соус
  • Специи
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Тыкву натираем на терке для корейской моркови. Добавляем щепотку соли и немного проходим руками, чтобы тыква стала мягче.
  2. Мелко крошим лук и обжариваем его на масле. В цене добавляем специи и перемешиваем. Можно взять сухую приправу для корейской моркови и добавить — будет вкусно.
  3. Пока жарится лук, добавляем в тыкву измельченный чеснок. Сразу перекладываем готовый горячий лук со специями.
  4. Добавляем в тыквенную массу 2 столовые ложки соевого соуса, все перемешиваем. По желанию можно добавить зелень и немного кунжута.

Закуску можно сразу есть, но будет вкуснее, если тыква постоит в холодильнике несколько часов. Закуска будет еще вкуснее на следующий день. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кашу из тыквы.

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#Рецепт #Салат #Тыква #Закуска