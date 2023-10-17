Вы забудете о моркови: этот овощ по-корейски получается в несколько раз вкуснее и быстрее
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Выходит ароматная и очень бюджетная закуска
У блюд, которые мы называем с приставкой "по-корейски" ничего корейского, конечно, нет. Они даже имеют трагическую историю, связанную с насильственной депортацией корейцев из СССР. Мы рассказывали о ней подробно.
Но сам способ приготовления острых овощей пришелся украинцам по вкусу. Обычно этим методом готовят морковь. А на портале "Школа Жизни" рассказали, как за ним приготовить тыкву. Выходит очень вкусно.
Ингредиенты:
- Тыква — 400-500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок
- Масло подсолнечное
- Соевый соус
- Специи
- Соль
Способ приготовления:
- Тыкву натираем на терке для корейской моркови. Добавляем щепотку соли и немного проходим руками, чтобы тыква стала мягче.
- Мелко крошим лук и обжариваем его на масле. В цене добавляем специи и перемешиваем. Можно взять сухую приправу для корейской моркови и добавить — будет вкусно.
- Пока жарится лук, добавляем в тыкву измельченный чеснок. Сразу перекладываем готовый горячий лук со специями.
- Добавляем в тыквенную массу 2 столовые ложки соевого соуса, все перемешиваем. По желанию можно добавить зелень и немного кунжута.
Закуску можно сразу есть, но будет вкуснее, если тыква постоит в холодильнике несколько часов. Закуска будет еще вкуснее на следующий день. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить кашу из тыквы.