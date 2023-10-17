Если сметану забыли в холодильнике: рецепт вкусного ужина, чтобы не выбрасывать продукт

Может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом

Сметана — это продукт, который почти всегда находится в холодильнике украинцев. С ней едят как соленые блюда, так и десерты, например украинские сладости шкраб. Иногда бывает, что о ней забывают. Есть такую сметану как самостоятельное приложение уже нельзя.

Но есть вариант, как его использовать – достаточно положить его в состав другого блюда. Для этого сметана может быть несколько просрочена, но не должна иметь горький привкус. На ProstoWay рассказали, как из такой сметаны приготовить картофельную запеканку с творогом.

Ингредиенты:

картофель

сметана

соль, перец — по вкусу

другие специи — по вкусу

зелень – опционально

твердый сыр — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель чистим, нарезаем на кружочки. Смазываем их сметаной, по вкусу добавляем соль и перец, другие любимые специи. Выкладываем в форму для запекания. На терке натираем сыр и посыпаем картофель. Ставим форму вместе с картофелем на 40 минут в предварительно разогретую духовку. Можно посыпать сыром перед приготовлением, а посыпать непосредственно за 5 минут до готовности. Так творог станет нежной расплавленной корочкой для запеканки.

Так мы получаем сытное и вкусное блюдо – оно может быть как самостоятельным обедом, так и гарниром. Еще вкуснее получится, если сметану перед добавлением смешать немного с майонезом и чесноком. Также мы делились рецептом вкусного картофеля "Анна" в духовке.