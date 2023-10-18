Укр

Самая быстрая пицца готовится по этому рецепту: вы будете завтракать через 15 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Проще рецепта пиццы вы не найдете
Проще рецепта пиццы вы не найдете. Фото shuba.life

Вам не придется включать духовку и возиться с тестом

Тонкая пицца с румяными бортиками, вкусной начинкой и ароматным соусом — это не блюдо, а фантастика. Для такой вкуснятины не обязательно идти в пиццерию, заказывать доставку или стоять долго у плиты. Ее легко и просто можно приготовить дома и мы вам докажем.

Для пиццы по рецепту Shuba не нужно ни грамма муки, да и включать духовку вы тоже не будете. Все дело в том, что мы приготовим ее на лаваше. Да и строго придерживаться рецепта тоже не стоит. Вы можете выбрать для пиццы любую начинку, например, курятину заменить колбасками или ветчиной, добавить больше разнообразных овощей или несколько видов соусов. Пицца выручит вас в случае внезапного голода или неожиданных гостей.

Как приготовить пиццу на лаваше

Ингредиенты:

  • лаваш;
  • кетчуп;
  • твердый тертый сыр;
  • готовая курица;
  • маринованный лук;
  • томаты.

Способ приготовления:

  1. Противень застелите фольгой, сверху положите лист лаваша и присыпьте твердым тертым сыром.
  2. Сыр накройте вторым листом лаваша, смажьте его кетчупом. Сверху посыпьте сыром и выложите готового куриного мяса.
  3. Добавьте слой нарезанных помидор, маринованного лука и снова посыпьте все сыром.
  4. Отправьте пиццу в разогретую до 180°C духовку на 15 минут.

Лаваш для пиццы можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Это невероятно просто.

Теги:
#Рецепт #Пицца #Лаваш #Готовим дома