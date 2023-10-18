Самая быстрая пицца готовится по этому рецепту: вы будете завтракать через 15 минут

Вам не придется включать духовку и возиться с тестом

Тонкая пицца с румяными бортиками, вкусной начинкой и ароматным соусом — это не блюдо, а фантастика. Для такой вкуснятины не обязательно идти в пиццерию, заказывать доставку или стоять долго у плиты. Ее легко и просто можно приготовить дома и мы вам докажем.

Для пиццы по рецепту Shuba не нужно ни грамма муки, да и включать духовку вы тоже не будете. Все дело в том, что мы приготовим ее на лаваше. Да и строго придерживаться рецепта тоже не стоит. Вы можете выбрать для пиццы любую начинку, например, курятину заменить колбасками или ветчиной, добавить больше разнообразных овощей или несколько видов соусов. Пицца выручит вас в случае внезапного голода или неожиданных гостей.

Как приготовить пиццу на лаваше

Ингредиенты:

лаваш;

кетчуп;

твердый тертый сыр;

готовая курица;

маринованный лук;

томаты.

Способ приготовления:

Противень застелите фольгой, сверху положите лист лаваша и присыпьте твердым тертым сыром. Сыр накройте вторым листом лаваша, смажьте его кетчупом. Сверху посыпьте сыром и выложите готового куриного мяса. Добавьте слой нарезанных помидор, маринованного лука и снова посыпьте все сыром. Отправьте пиццу в разогретую до 180°C духовку на 15 минут.

Лаваш для пиццы можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Это невероятно просто.