Самая быстрая пицца готовится по этому рецепту: вы будете завтракать через 15 минут
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Вам не придется включать духовку и возиться с тестом
Тонкая пицца с румяными бортиками, вкусной начинкой и ароматным соусом — это не блюдо, а фантастика. Для такой вкуснятины не обязательно идти в пиццерию, заказывать доставку или стоять долго у плиты. Ее легко и просто можно приготовить дома и мы вам докажем.
Для пиццы по рецепту Shuba не нужно ни грамма муки, да и включать духовку вы тоже не будете. Все дело в том, что мы приготовим ее на лаваше. Да и строго придерживаться рецепта тоже не стоит. Вы можете выбрать для пиццы любую начинку, например, курятину заменить колбасками или ветчиной, добавить больше разнообразных овощей или несколько видов соусов. Пицца выручит вас в случае внезапного голода или неожиданных гостей.
Как приготовить пиццу на лаваше
Ингредиенты:
- лаваш;
- кетчуп;
- твердый тертый сыр;
- готовая курица;
- маринованный лук;
- томаты.
Способ приготовления:
- Противень застелите фольгой, сверху положите лист лаваша и присыпьте твердым тертым сыром.
- Сыр накройте вторым листом лаваша, смажьте его кетчупом. Сверху посыпьте сыром и выложите готового куриного мяса.
- Добавьте слой нарезанных помидор, маринованного лука и снова посыпьте все сыром.
- Отправьте пиццу в разогретую до 180°C духовку на 15 минут.
Лаваш для пиццы можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Это невероятно просто.