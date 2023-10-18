Вам даже лепить ничего не придется: ленивее вареников вы не найдете

На их приготовление вы потратите всего 10 минут

Фантастические вареники – это традиционное украинское блюдо. Они отличаются большим количеством соленых и сладких начинок – практически из всего, что есть дома, можно приготовить потрясающую начинку. Мы готовим вареники из пышного теста, варим их в кастрюле или делаем на пару — вариантов этого блюда невозможно пересчитать.

А что делать, если не хочется долго стоять на кухне? Рrostoway предлагает рецепт ленивых вареников. Для них вам не придется стоять долго на кухне – с приготовлением вы справитесь очень быстро. Это идеальное блюдо для вкусного и быстрого завтрака или перекуса.

Как приготовить ленивые вареники

Ингредиенты:

кисломолочный творог — 200 г;

яйцо – 1 шт.;

мука — 5-6 ст.л.;

соль — ⅓ ч.л.;

сахар – 1 ст.л.;

масло – 20 г.

Способ приготовления:

В миске разомните кисломолочный творог. Добавьте яйцо, сахар, соль и все перемешайте до однородного состояния. В полученную массу добавьте просеянную муку и замесите тесто. Раскатайте его в колбаску и нашинкуйте на небольшие кусочки. В кастрюлю налейте воду, добавьте немного соли и доведите до кипения. В кипящую воду вбросьте ленивые вареники и проварите до готовности.

Готовые ленивые вареники подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.