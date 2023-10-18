Укр

Вам даже лепить ничего не придется: ленивее вареников вы не найдете

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Потрясающее блюдо получается быстро и из простых продуктов
Потрясающее блюдо получается быстро и из простых продуктов. Фото shuba.life

На их приготовление вы потратите всего 10 минут

Фантастические вареники – это традиционное украинское блюдо. Они отличаются большим количеством соленых и сладких начинок – практически из всего, что есть дома, можно приготовить потрясающую начинку. Мы готовим вареники из пышного теста, варим их в кастрюле или делаем на пару — вариантов этого блюда невозможно пересчитать.

А что делать, если не хочется долго стоять на кухне? Рrostoway предлагает рецепт ленивых вареников. Для них вам не придется стоять долго на кухне – с приготовлением вы справитесь очень быстро. Это идеальное блюдо для вкусного и быстрого завтрака или перекуса.

Как приготовить ленивые вареники

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог — 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука — 5-6 ст.л.;
  • соль — ⅓ ч.л.;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • масло – 20 г.

Способ приготовления:

  1. В миске разомните кисломолочный творог. Добавьте яйцо, сахар, соль и все перемешайте до однородного состояния.
  2. В полученную массу добавьте просеянную муку и замесите тесто. Раскатайте его в колбаску и нашинкуйте на небольшие кусочки.
  3. В кастрюлю налейте воду, добавьте немного соли и доведите до кипения. В кипящую воду вбросьте ленивые вареники и проварите до готовности.

Готовые ленивые вареники подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Готовим дома #Ленивые вареники