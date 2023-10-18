Вам даже лепить ничего не придется: ленивее вареников вы не найдете
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На их приготовление вы потратите всего 10 минут
Фантастические вареники – это традиционное украинское блюдо. Они отличаются большим количеством соленых и сладких начинок – практически из всего, что есть дома, можно приготовить потрясающую начинку. Мы готовим вареники из пышного теста, варим их в кастрюле или делаем на пару — вариантов этого блюда невозможно пересчитать.
А что делать, если не хочется долго стоять на кухне? Рrostoway предлагает рецепт ленивых вареников. Для них вам не придется стоять долго на кухне – с приготовлением вы справитесь очень быстро. Это идеальное блюдо для вкусного и быстрого завтрака или перекуса.
Как приготовить ленивые вареники
Ингредиенты:
- кисломолочный творог — 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 5-6 ст.л.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- сахар – 1 ст.л.;
- масло – 20 г.
Способ приготовления:
- В миске разомните кисломолочный творог. Добавьте яйцо, сахар, соль и все перемешайте до однородного состояния.
- В полученную массу добавьте просеянную муку и замесите тесто. Раскатайте его в колбаску и нашинкуйте на небольшие кусочки.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте немного соли и доведите до кипения. В кипящую воду вбросьте ленивые вареники и проварите до готовности.
Готовые ленивые вареники подавайте с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.