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Борщ получится даже вкуснее бабушкиного: весь секрет в одном ингредиенте

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Таким борщиком восхитятся абсолютно все
Таким борщиком восхитятся абсолютно все. Фото vgorode.ua

Рецепт выручит, если дома нет свежей капусты

Украинский борщ — блюдо, без которого мы не представляем нашу кухню. Это блюдо даже внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Безусловно, рецептов приготовления борща очень много, и каждый кулинар готовит его по-своему. Сегодня вместе с "УНИАН" поделимся рецептом борща с квашеной капустой. Он очень выручит, если нет свежей, зато есть баночка квашеной капусты из припасов на зиму. Борщ получится ароматным и наваристым.

Как приготовить борщ с квашеной капустой и курицей

Ингредиенты:

  • курица на кости — 300 г;
  • квашеная капуста — 230 г;
  • картошка — 700 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • свекла маленькая — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • подсолнечное масло — 4 ст.л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • зелень — пучок;
  • соль, молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Курицу выложите в кастрюлю с водой и варите бульон около 40-50 минут.
  2. Морковь, картофель и свеклу почистите. Свеклу натрите на терке, морковь мелко нарежьте, картофель нарежьте кубиками.
  3. В куриный бульон положите картофель и отварите до готовности.
  4. В это время лук и морковь отправьте в разогретую сковороду с растительным маслом, пожарьте 2 минуты. К овощам добавьте свеклу, жарьте еще 3 минуты. Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, все вместе протушите под крышкой.
  5. К овощам добавьте квашеную капусту, влейте несколько половников горячего бульона и тушите все 10 минут под крышкой, в конце добавьте тертый чеснок.
  6. К готовому картофелю добавьте лавровый лист и овощи, проварите около 5 минут. Через указанное время добавьте специи, зелень и посолите. Борщ готов.

Подавайте борщ с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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