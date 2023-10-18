Борщ получится даже вкуснее бабушкиного: весь секрет в одном ингредиенте
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Рецепт выручит, если дома нет свежей капусты
Украинский борщ — блюдо, без которого мы не представляем нашу кухню. Это блюдо даже внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Безусловно, рецептов приготовления борща очень много, и каждый кулинар готовит его по-своему. Сегодня вместе с "УНИАН" поделимся рецептом борща с квашеной капустой. Он очень выручит, если нет свежей, зато есть баночка квашеной капусты из припасов на зиму. Борщ получится ароматным и наваристым.
Как приготовить борщ с квашеной капустой и курицей
Ингредиенты:
- курица на кости — 300 г;
- квашеная капуста — 230 г;
- картошка — 700 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- свекла маленькая — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- подсолнечное масло — 4 ст.л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- зелень — пучок;
- соль, молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Курицу выложите в кастрюлю с водой и варите бульон около 40-50 минут.
- Морковь, картофель и свеклу почистите. Свеклу натрите на терке, морковь мелко нарежьте, картофель нарежьте кубиками.
- В куриный бульон положите картофель и отварите до готовности.
- В это время лук и морковь отправьте в разогретую сковороду с растительным маслом, пожарьте 2 минуты. К овощам добавьте свеклу, жарьте еще 3 минуты. Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, все вместе протушите под крышкой.
- К овощам добавьте квашеную капусту, влейте несколько половников горячего бульона и тушите все 10 минут под крышкой, в конце добавьте тертый чеснок.
- К готовому картофелю добавьте лавровый лист и овощи, проварите около 5 минут. Через указанное время добавьте специи, зелень и посолите. Борщ готов.
Подавайте борщ с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.