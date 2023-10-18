Борщ получится даже вкуснее бабушкиного: весь секрет в одном ингредиенте

Рецепт выручит, если дома нет свежей капусты

Украинский борщ — блюдо, без которого мы не представляем нашу кухню. Это блюдо даже внесено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Безусловно, рецептов приготовления борща очень много, и каждый кулинар готовит его по-своему. Сегодня вместе с "УНИАН" поделимся рецептом борща с квашеной капустой. Он очень выручит, если нет свежей, зато есть баночка квашеной капусты из припасов на зиму. Борщ получится ароматным и наваристым.

Как приготовить борщ с квашеной капустой и курицей

Ингредиенты:

курица на кости — 300 г;

квашеная капуста — 230 г;

картошка — 700 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свекла маленькая — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

подсолнечное масло — 4 ст.л.;

лавровый лист — 1 шт.;

зелень — пучок;

соль, молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Курицу выложите в кастрюлю с водой и варите бульон около 40-50 минут. Морковь, картофель и свеклу почистите. Свеклу натрите на терке, морковь мелко нарежьте, картофель нарежьте кубиками. В куриный бульон положите картофель и отварите до готовности. В это время лук и морковь отправьте в разогретую сковороду с растительным маслом, пожарьте 2 минуты. К овощам добавьте свеклу, жарьте еще 3 минуты. Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, все вместе протушите под крышкой. К овощам добавьте квашеную капусту, влейте несколько половников горячего бульона и тушите все 10 минут под крышкой, в конце добавьте тертый чеснок. К готовому картофелю добавьте лавровый лист и овощи, проварите около 5 минут. Через указанное время добавьте специи, зелень и посолите. Борщ готов.

Подавайте борщ с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.