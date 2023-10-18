С этим соусом близкие съедят все макароны в доме

После такого соуса все оближут и пальцы, и тарелки

Итальянские блюда невероятно вкусные. Чего стоит пицца с различными начинками или итальянская паста болоньезе.

Сегодня мы вместе с Shuba приготовим соус из пармезана. Вкусный и ароматный, он отлично дополнит пасту и сделает ее еще вкуснее. Такую вкуснятину можно намазывать на брускетты или макать в него хлебные палочки. Соус также отлично дополнит мясные блюда, ризотто, лазанью, соленые пироги и запеканки. При приготовлении соуса важно не добавлять слишком много соли. Блюдо можно дополнить мускатным орехом для аромата. Ну что, идем готовить?

Как приготовить соус из пармезана

Ингредиенты на 6 порций:

масло сливочное 73% — 20 г;

мука пшеничная — 2 ст. л.;

молоко 2,8% — 240 мл;

пармезан тертый — 45 г;

соль — 1/4 ч. л.;

перец черный молотый — 1/4 ч. л.;

паприка — 2 г.

Способ приготовления:

Сливочное масло растопите в сковороде на среднем огне. Добавьте к нему муку, все перемешайте. Постоянно помешивая, готовьте от 30 секунд до 1 минуты — смесь должна стать золотистой и однородной. В полученную смесь добавьте молоко и доведите до кипения. Помешивая, готовьте 1-2 минуты — смесь должна загустеть. В соус добавьте натертый сыр пармезан, добавьте соль, перец, паприку и перемешивайте до однородности. Снимите с огня и сразу же подавайте, пока соус не загустеет

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