С этим соусом близкие съедят все макароны в доме
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После такого соуса все оближут и пальцы, и тарелки
Итальянские блюда невероятно вкусные. Чего стоит пицца с различными начинками или итальянская паста болоньезе.
Сегодня мы вместе с Shuba приготовим соус из пармезана. Вкусный и ароматный, он отлично дополнит пасту и сделает ее еще вкуснее. Такую вкуснятину можно намазывать на брускетты или макать в него хлебные палочки. Соус также отлично дополнит мясные блюда, ризотто, лазанью, соленые пироги и запеканки. При приготовлении соуса важно не добавлять слишком много соли. Блюдо можно дополнить мускатным орехом для аромата. Ну что, идем готовить?
Как приготовить соус из пармезана
Ингредиенты на 6 порций:
- масло сливочное 73% — 20 г;
- мука пшеничная — 2 ст. л.;
- молоко 2,8% — 240 мл;
- пармезан тертый — 45 г;
- соль — 1/4 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/4 ч. л.;
- паприка — 2 г.
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопите в сковороде на среднем огне. Добавьте к нему муку, все перемешайте. Постоянно помешивая, готовьте от 30 секунд до 1 минуты — смесь должна стать золотистой и однородной.
- В полученную смесь добавьте молоко и доведите до кипения. Помешивая, готовьте 1-2 минуты — смесь должна загустеть.
- В соус добавьте натертый сыр пармезан, добавьте соль, перец, паприку и перемешивайте до однородности. Снимите с огня и сразу же подавайте, пока соус не загустеет
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