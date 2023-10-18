Фантастический ужин можно приготовить из лаваша и горсти фарша

Сытно, вкусно и очень быстро

Каждый кулинар рано или поздно задает себе вопрос, что приготовить на ужин. Ведь хочется поужинать вкусно, сытно и не стоять целый вечер у плиты.

Если хочется вкусной выпечки, но совсем нет желания долго возиться с тестом, предлагаем рецепт сочного и сытного рулета мясного рулета. Такое блюдо от "Ідей для сніданку та вечері" понравится вам за простоту приготовления, а близким – за невероятный вкус.

Как приготовить сочный и сытный мясной рулет

Ингредиенты:

армянский лаваш – 1 упаковка (2 листа);

мясной фарш – 400 г;

сыр твердый – 200 г;

лук – 1 шт. (80 г);

куриное яйцо – 2 шт.;

перец черный молотый, соль, кунжут – по вкусу.

Способ приготовления:

В фарш добавляем одно яйцо, соль и перец, все тщательно перемешиваем. Лаваш выкладываем на ровную поверхность, по всей поверхности раскладываем натертый сыр. Сырный шар накрываем вторым листом лаваша. Далее равномерно распределяем фарш по всему листу. Лаваш скручиваем в рулет и смазываем его взбитым яйцом для вкусной корочки. При желании рулет можно посыпать кунжутом и натертым сыром. Заворачиваем рулет в фольгу, кладем на противень и отправляем в духовку при 190°С на 30-35 минут.

Лаваш можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вам понадобятся простые ингредиенты и немного времени.