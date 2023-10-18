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Фантастический ужин можно приготовить из лаваша и горсти фарша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Таким мясным рулетом с удовольствием поужинает вся семья
Таким мясным рулетом с удовольствием поужинает вся семья. Фото 1000.menu

Сытно, вкусно и очень быстро

Каждый кулинар рано или поздно задает себе вопрос, что приготовить на ужин. Ведь хочется поужинать вкусно, сытно и не стоять целый вечер у плиты.

Если хочется вкусной выпечки, но совсем нет желания долго возиться с тестом, предлагаем рецепт сочного и сытного рулета мясного рулета. Такое блюдо от "Ідей для сніданку та вечері" понравится вам за простоту приготовления, а близким – за невероятный вкус.

Как приготовить сочный и сытный мясной рулет

Ингредиенты:

  • армянский лаваш – 1 упаковка (2 листа);
  • мясной фарш – 400 г;
  • сыр твердый – 200 г;
  • лук – 1 шт. (80 г);
  • куриное яйцо – 2 шт.;
  • перец черный молотый, соль, кунжут – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В фарш добавляем одно яйцо, соль и перец, все тщательно перемешиваем.
  2. Лаваш выкладываем на ровную поверхность, по всей поверхности раскладываем натертый сыр.
  3. Сырный шар накрываем вторым листом лаваша. Далее равномерно распределяем фарш по всему листу.
  4. Лаваш скручиваем в рулет и смазываем его взбитым яйцом для вкусной корочки. При желании рулет можно посыпать кунжутом и натертым сыром.
  5. Заворачиваем рулет в фольгу, кладем на противень и отправляем в духовку при 190°С на 30-35 минут.

Лаваш можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вам понадобятся простые ингредиенты и немного времени.

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#Рецепт #Мясной рулет #Готовим дома