Фантастический ужин можно приготовить из лаваша и горсти фарша
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Сытно, вкусно и очень быстро
Каждый кулинар рано или поздно задает себе вопрос, что приготовить на ужин. Ведь хочется поужинать вкусно, сытно и не стоять целый вечер у плиты.
Если хочется вкусной выпечки, но совсем нет желания долго возиться с тестом, предлагаем рецепт сочного и сытного рулета мясного рулета. Такое блюдо от "Ідей для сніданку та вечері" понравится вам за простоту приготовления, а близким – за невероятный вкус.
Как приготовить сочный и сытный мясной рулет
Ингредиенты:
- армянский лаваш – 1 упаковка (2 листа);
- мясной фарш – 400 г;
- сыр твердый – 200 г;
- лук – 1 шт. (80 г);
- куриное яйцо – 2 шт.;
- перец черный молотый, соль, кунжут – по вкусу.
Способ приготовления:
- В фарш добавляем одно яйцо, соль и перец, все тщательно перемешиваем.
- Лаваш выкладываем на ровную поверхность, по всей поверхности раскладываем натертый сыр.
- Сырный шар накрываем вторым листом лаваша. Далее равномерно распределяем фарш по всему листу.
- Лаваш скручиваем в рулет и смазываем его взбитым яйцом для вкусной корочки. При желании рулет можно посыпать кунжутом и натертым сыром.
- Заворачиваем рулет в фольгу, кладем на противень и отправляем в духовку при 190°С на 30-35 минут.
Лаваш можно приготовить по рецепту "Телеграфа". Вам понадобятся простые ингредиенты и немного времени.