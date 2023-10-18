Укр

Вам помогут два яблока: такая печень будет таять во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Фантастическое блюдо из бюджетных продуктов
Фантастическое блюдо из бюджетных продуктов. Фото novograd.city

Такая печень покорит всех без исключения

Куриная печень – полезный и вкусный продукт. Ее можно есть как самостоятельное блюдо, а можно добавлять в качестве ингредиента в разнообразные салаты.

Сегодня вместе с Рrostoway мы приготовим нежнейшую печень с яблоками. Такое простое в приготовлении блюдо будет просто таять во рту. Мягкая и аппетитная печень настолько вам понравится, что вы будете готовить ее почти каждый день.

Как приготовить нежную куриную печень

Ингредиенты:

  • куриная печень – 800 г;
  • яблоки – 2 шт.;
  • лук репчатый – 120 г;
  • растительное масло – 4 ст. л;
  • пшеничная мука – 0.5 стакана;
  • лимон – 0.5 шт.;
  • молотая корица, мускатный орех — по щепотке, по своему вкусу;
  • соль, перец черный молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриную печень промойте, очистите от желчных протоков и пленок и большими кусочками.
  2. Лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Яблоки помойте, обсушите, удалите сердцевину, нарежьте ломтиками и сбрызните лимонным соком.
  4. В глубокую миску насыпьте муку и обваляйте в ней кусочки печени.
  5. Сковороду с растительным маслом разогрейте и на сильном огне пожарьте со всех сторон печень в течение примерно 4-6 минут.
  6. В этой же сковороде обжарьте в течение 1-2 минут яблоки, посыпав их корицей и мускатным орехом, переложите в отдельную емкость.
  7. В той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте в него печень и яблоки. Все накройте крышкой и тушите 5-7 минут до готовности печени.
  8. Вместо тушения в сковороде можно отправить печень в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут.

Подавайте печень с ароматным картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Печень #Куриная печень #Готовим дома