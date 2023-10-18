Вам помогут два яблока: такая печень будет таять во рту

Такая печень покорит всех без исключения

Куриная печень – полезный и вкусный продукт. Ее можно есть как самостоятельное блюдо, а можно добавлять в качестве ингредиента в разнообразные салаты.

Сегодня вместе с Рrostoway мы приготовим нежнейшую печень с яблоками. Такое простое в приготовлении блюдо будет просто таять во рту. Мягкая и аппетитная печень настолько вам понравится, что вы будете готовить ее почти каждый день.

Как приготовить нежную куриную печень

Ингредиенты:

куриная печень – 800 г;

яблоки – 2 шт.;

лук репчатый – 120 г;

растительное масло – 4 ст. л;

пшеничная мука – 0.5 стакана;

лимон – 0.5 шт.;

молотая корица, мускатный орех — по щепотке, по своему вкусу;

соль, перец черный молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Куриную печень промойте, очистите от желчных протоков и пленок и большими кусочками. Лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами. Яблоки помойте, обсушите, удалите сердцевину, нарежьте ломтиками и сбрызните лимонным соком. В глубокую миску насыпьте муку и обваляйте в ней кусочки печени. Сковороду с растительным маслом разогрейте и на сильном огне пожарьте со всех сторон печень в течение примерно 4-6 минут. В этой же сковороде обжарьте в течение 1-2 минут яблоки, посыпав их корицей и мускатным орехом, переложите в отдельную емкость. В той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте в него печень и яблоки. Все накройте крышкой и тушите 5-7 минут до готовности печени. Вместо тушения в сковороде можно отправить печень в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут.

Подавайте печень с ароматным картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!