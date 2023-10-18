Вам помогут два яблока: такая печень будет таять во рту
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Такая печень покорит всех без исключения
Куриная печень – полезный и вкусный продукт. Ее можно есть как самостоятельное блюдо, а можно добавлять в качестве ингредиента в разнообразные салаты.
Сегодня вместе с Рrostoway мы приготовим нежнейшую печень с яблоками. Такое простое в приготовлении блюдо будет просто таять во рту. Мягкая и аппетитная печень настолько вам понравится, что вы будете готовить ее почти каждый день.
Как приготовить нежную куриную печень
Ингредиенты:
- куриная печень – 800 г;
- яблоки – 2 шт.;
- лук репчатый – 120 г;
- растительное масло – 4 ст. л;
- пшеничная мука – 0.5 стакана;
- лимон – 0.5 шт.;
- молотая корица, мускатный орех — по щепотке, по своему вкусу;
- соль, перец черный молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Куриную печень промойте, очистите от желчных протоков и пленок и большими кусочками.
- Лук почистите, нарежьте тонкими полукольцами.
- Яблоки помойте, обсушите, удалите сердцевину, нарежьте ломтиками и сбрызните лимонным соком.
- В глубокую миску насыпьте муку и обваляйте в ней кусочки печени.
- Сковороду с растительным маслом разогрейте и на сильном огне пожарьте со всех сторон печень в течение примерно 4-6 минут.
- В этой же сковороде обжарьте в течение 1-2 минут яблоки, посыпав их корицей и мускатным орехом, переложите в отдельную емкость.
- В той же сковороде обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте в него печень и яблоки. Все накройте крышкой и тушите 5-7 минут до готовности печени.
- Вместо тушения в сковороде можно отправить печень в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут.
Подавайте печень с ароматным картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!