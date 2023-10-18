Просто заверните сыр в крабовые палочки: такая закуска первой "уйдет" со стола
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Будет уместной и к праздничному столу, и к семейным посиделкам
На случай сильного голода или неожиданных гостей хочется, чтобы под рукой был рецепт сытной, вкусной и быстрой в приготовлении закуски. Именно такую сегодня с вами и приготовим.
Крабовые палочки в творожном кляре по рецепту "1 хвилина" готовятся быстро и из простых ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике. Вам достаточно завернуть сыр в крабовые палочки, обмокнуть их в кляр и обжарить на растительном масле. Готовьте сразу двойную порцию – это настолько вкусно, что закуска моментально исчезнет со стола.
Как приготовить крабовые палочки в сырном кляре
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 10-15 шт.;
- твердый сыр – 250 г;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 3 ст. л;
- молоко – 2 ст. л;
- соль, перец – по своему вкусу;
- масло для жарки.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки нужно очистить от упаковки, каждую нужно развернуть в пласт.
- Сыр (200 г) следует нарезать на небольшие брусочки по количеству крабовых палочек.
- Каждый кусочек сыра следует положить в крабовую палочку и завернуть рулетиком.
- Для приготовления кляра в миску следует вбить яйца, добавить молоко и размешать венчиком до однородного состояния. В смесь необходимо добавить муку, соль, перец и 50 г натертого на мелкой терке сыра. Все нужно размешать до однородности.
- Крабовые палочки нужно погрузить в кляр и обжарить в сковороде с разогретым маслом на среднем огне по бокам до золотистости.
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