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Просто заверните сыр в крабовые палочки: такая закуска первой "уйдет" со стола

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нереально вкусная горячая закуска
Нереально вкусная горячая закуска. Фото smachnonews.24tv.ua

Будет уместной и к праздничному столу, и к семейным посиделкам

На случай сильного голода или неожиданных гостей хочется, чтобы под рукой был рецепт сытной, вкусной и быстрой в приготовлении закуски. Именно такую сегодня с вами и приготовим.

Крабовые палочки в творожном кляре по рецепту "1 хвилина" готовятся быстро и из простых ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике. Вам достаточно завернуть сыр в крабовые палочки, обмокнуть их в кляр и обжарить на растительном масле. Готовьте сразу двойную порцию – это настолько вкусно, что закуска моментально исчезнет со стола.

Как приготовить крабовые палочки в сырном кляре

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 10-15 шт.;
  • твердый сыр – 250 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука – 3 ст. л;
  • молоко – 2 ст. л;
  • соль, перец – по своему вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки нужно очистить от упаковки, каждую нужно развернуть в пласт.
  2. Сыр (200 г) следует нарезать на небольшие брусочки по количеству крабовых палочек.
  3. Каждый кусочек сыра следует положить в крабовую палочку и завернуть рулетиком.
  4. Для приготовления кляра в миску следует вбить яйца, добавить молоко и размешать венчиком до однородного состояния. В смесь необходимо добавить муку, соль, перец и 50 г натертого на мелкой терке сыра. Все нужно размешать до однородности.
  5. Крабовые палочки нужно погрузить в кляр и обжарить в сковороде с разогретым маслом на среднем огне по бокам до золотистости.

Рекомендуем с крабовыми палочками приготовить яичный рулет по рецепту "Телеграфа". Это потрясающее блюдо из простых продуктов.

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