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Втрое вкуснее обычной шарлотки: эту запеканку будут просить ежедневно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такая запеканка сделает ваш день волшебным
Такая запеканка сделает ваш день волшебным. Фото vazhnoznat.com

Этот рецепт попросят все без исключения

Осень — пора яблок и вкуснейшей домашней выпечки с этим фруктом. Но если хочется попробовать что-то кроме классической шарлотки, тогда вам сюда.

Вместе с "Важно знать" приготовим сегодня творожную запеканку с яблоками. Во время ее запекания запах будет настолько аппетитным, что близкие будут стоять возле духовки и ждать приготовления ароматной и нежной вкуснятины. Но будьте готовы — семья обязательно попросит такую запеканку завтра.

Как приготовить творожную запеканку с яблоками

Ингредиенты:

  • 400 г яблок;
  • 200 г творога;
  • 4 яйца;
  • 130 г муки;
  • 120 г сахара;
  • 60 г сметаны (10 %);
  • 0,3 ч. л. соды;
  • 1 г ванильного сахара.

Способ приготовления:

  1. В миску разбиваем яйца, добавляем соль, сахар и все хорошо вбиваем.
  2. В полученную смесь добавляем творог, сметану, все тщательно перемешиваем.
  3. Туда же отправляем муку, ваниль, соду и замешиваем тесто — оно должно быть густым, как для оладий.
  4. Пока тесто немного отдыхает, нарезаем дольками яблоки.
  5. Форму смазываем сливочным маслом, на дно укладываем яблоки, затем аккуратно выливаем тесто.
  6. Отправляем в духовку при 190 градусах на 40 минут.

Через указанное время аппетитная и ароматная запеканка готова. Заваривайте любимый напиток и подавайте к столу.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Творожная запеканка #Готовим дома