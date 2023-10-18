Втрое вкуснее обычной шарлотки: эту запеканку будут просить ежедневно
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Этот рецепт попросят все без исключения
Осень — пора яблок и вкуснейшей домашней выпечки с этим фруктом. Но если хочется попробовать что-то кроме классической шарлотки, тогда вам сюда.
Вместе с "Важно знать" приготовим сегодня творожную запеканку с яблоками. Во время ее запекания запах будет настолько аппетитным, что близкие будут стоять возле духовки и ждать приготовления ароматной и нежной вкуснятины. Но будьте готовы — семья обязательно попросит такую запеканку завтра.
Как приготовить творожную запеканку с яблоками
Ингредиенты:
- 400 г яблок;
- 200 г творога;
- 4 яйца;
- 130 г муки;
- 120 г сахара;
- 60 г сметаны (10 %);
- 0,3 ч. л. соды;
- 1 г ванильного сахара.
Способ приготовления:
- В миску разбиваем яйца, добавляем соль, сахар и все хорошо вбиваем.
- В полученную смесь добавляем творог, сметану, все тщательно перемешиваем.
- Туда же отправляем муку, ваниль, соду и замешиваем тесто — оно должно быть густым, как для оладий.
- Пока тесто немного отдыхает, нарезаем дольками яблоки.
- Форму смазываем сливочным маслом, на дно укладываем яблоки, затем аккуратно выливаем тесто.
- Отправляем в духовку при 190 градусах на 40 минут.
Через указанное время аппетитная и ароматная запеканка готова. Заваривайте любимый напиток и подавайте к столу.