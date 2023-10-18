Втрое вкуснее обычной шарлотки: эту запеканку будут просить ежедневно

Этот рецепт попросят все без исключения

Осень — пора яблок и вкуснейшей домашней выпечки с этим фруктом. Но если хочется попробовать что-то кроме классической шарлотки, тогда вам сюда.

Вместе с "Важно знать" приготовим сегодня творожную запеканку с яблоками. Во время ее запекания запах будет настолько аппетитным, что близкие будут стоять возле духовки и ждать приготовления ароматной и нежной вкуснятины. Но будьте готовы — семья обязательно попросит такую запеканку завтра.

Как приготовить творожную запеканку с яблоками

Ингредиенты:

400 г яблок;

200 г творога;

4 яйца;

130 г муки;

120 г сахара;

60 г сметаны (10 %);

0,3 ч. л. соды;

1 г ванильного сахара.

Способ приготовления:

В миску разбиваем яйца, добавляем соль, сахар и все хорошо вбиваем. В полученную смесь добавляем творог, сметану, все тщательно перемешиваем. Туда же отправляем муку, ваниль, соду и замешиваем тесто — оно должно быть густым, как для оладий. Пока тесто немного отдыхает, нарезаем дольками яблоки. Форму смазываем сливочным маслом, на дно укладываем яблоки, затем аккуратно выливаем тесто. Отправляем в духовку при 190 градусах на 40 минут.

Через указанное время аппетитная и ароматная запеканка готова. Заваривайте любимый напиток и подавайте к столу.