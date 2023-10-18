Эти драники даже жарить не придется: необычный рецепт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Изюминка карпатской кухни
Хрустящие снаружи и сочные внутри драники невозможно не любить. Классическое блюдо готовится из картофеля, лука, соли, перца и готовятся на сковороде. Однако сегодня мы немного изменим технологию приготовления и… сварим их.
Такое необычное блюдо готовится на Прикарпатье и называется книглями. Shuba предлагает их приготовить с жареным луком и шкварками. Они похожи на вареные драники, но благодаря зажарке особенно вкусны. Попробуем?
Как приготовить книгли из картофеля
Ингредиенты на 6 порций:
- картофель — 800 г;
- картофель отварной в мундире — 800 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- крахмал кукурузный — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Для зажарки:
- сало — 100 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- паприка молотая — 1 ч. л.
Для варки:
- вода — 3 л;
- соль — по вкусу;
- крахмал — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Лук почистите и нарежьте полукольцами, сало нарежьте брусочками, очистите от кожуры вареный и сырой картофель.
- Сырой картофель натрите на мелкой терке, отожмите жидкость и слейте ее. В ту же миску натрите вареный картофель, добавьте яйцо, соль, крахмал. Тщательно перемешайте массу и сделайте из нее шарики, слегка прижмите их.
- В большой кастрюле вскипятите воду и посолите ее. В 100 мл воды растворите 2 ложки крахмала и вылейте в кипяток. Все тщательно перемешайте.
- В кипящую воду отправьте книгли, перемешайте. "Драники" будут готовы, когда всплывут. Шумовкой выложите их в тарелку.
- Для зажарки на разогретую сковороду положите кусочки сала, пожарьте до полуготовности. Добавьте лук, перемешайте и жарьте вместе до прозрачности лука. Посыпьте паприкой, выложите готовую зажарку на книгли и подавайте к столу.
Рекомендуем также приготовить драники по-чешски по рецепту "Телеграфа". Вы влюбитесь в это блюдо!