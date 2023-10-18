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Эти драники даже жарить не придется: необычный рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Таких драников вы точно еще не пробовали
Таких драников вы точно еще не пробовали. Фото shuba.life

Изюминка карпатской кухни

Хрустящие снаружи и сочные внутри драники невозможно не любить. Классическое блюдо готовится из картофеля, лука, соли, перца и готовятся на сковороде. Однако сегодня мы немного изменим технологию приготовления и… сварим их.

Такое необычное блюдо готовится на Прикарпатье и называется книглями. Shuba предлагает их приготовить с жареным луком и шкварками. Они похожи на вареные драники, но благодаря зажарке особенно вкусны. Попробуем?

Как приготовить книгли из картофеля

Ингредиенты на 6 порций:

  • картофель — 800 г;
  • картофель отварной в мундире — 800 г;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • крахмал кукурузный — 4 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Для зажарки:

  • сало — 100 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.

Для варки:

  • вода — 3 л;
  • соль — по вкусу;
  • крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Лук почистите и нарежьте полукольцами, сало нарежьте брусочками, очистите от кожуры вареный и сырой картофель.
  2. Сырой картофель натрите на мелкой терке, отожмите жидкость и слейте ее. В ту же миску натрите вареный картофель, добавьте яйцо, соль, крахмал. Тщательно перемешайте массу и сделайте из нее шарики, слегка прижмите их.
  3. В большой кастрюле вскипятите воду и посолите ее. В 100 мл воды растворите 2 ложки крахмала и вылейте в кипяток. Все тщательно перемешайте.
  4. В кипящую воду отправьте книгли, перемешайте. "Драники" будут готовы, когда всплывут. Шумовкой выложите их в тарелку.
  5. Для зажарки на разогретую сковороду положите кусочки сала, пожарьте до полуготовности. Добавьте лук, перемешайте и жарьте вместе до прозрачности лука. Посыпьте паприкой, выложите готовую зажарку на книгли и подавайте к столу.

Рекомендуем также приготовить драники по-чешски по рецепту "Телеграфа". Вы влюбитесь в это блюдо!

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