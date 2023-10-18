Эту кашу готовили казаки в походах: давний рецепт украинского блюда

Такую кашу казаки любили за сытость и калорийность

Время от времени мы задаемся вопросом, что же готовили казаки во время походов — в этом случае питание должно быть сытым и калорийным. Мы уже готовили полевую казацкую кашу из пшена, теперь пришло время соломахи.

Это традиционное блюдо украинской кухни готовится на гречневой муке с добавлением сала и жареного лука. Именно за быстроту приготовления, сытость ее любили казаки. Попробуем приготовить вместе с Shuba?

Как приготовить соломаху

Ингредиенты на 4 порции:

мука гречневая — 300 г;

сало — 200 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

масло подсолнечное — 100 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Гречневую муку положите в миску. Размешивая, влейте туда же тонкой струйкой холодную воду. Воды должно быть столько, чтобы мука размешалась, но смесь не получилась совсем жидкой. В кастрюле доведите до кипения около 4 стаканов воды и посолите. Постоянно помешивая, добавьте в воду мучную смесь. Через 5 минут в кашу добавьте масло и помешивая, готовьте до загустения. Пока варится каша, измельчите лук и сало, отправьте их на сковороду. Посолите, поперчите и поджарьте до золотистого цвета. Когда каша загустеет, выключите огонь и добавьте к каше поджаренное сало с луком, тщательно все перемешайте и подавайте на стол.

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