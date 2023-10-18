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Если вы очень заняты, приготовьте эти голубцы: домашние будут просить добавки

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Готовить такие голубцы быстрее, чем обычные и сам процесс намного проще
Готовить такие голубцы быстрее, чем обычные и сам процесс намного проще. Фото 1000.menu

Сочные, ароматные, вкуснейшие голубцы из обычных продуктов

Если на готовку традиционных голубцов не хватает времени, можно приготовить ленивые — они получаются нежными, сочными и очень вкусными. При этом вкус мало чем отличается от обычных голубцов.

Ленивые голубцы — это сочетание вкусов мясного фарша, белокочанной капусты и немалого количества томатного соуса. А рецептом с нами поделились на портале "Как я приготовила".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • капуста – 300 г
  • рис – 100 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль, перец
  • сметана – 4 ст. л.;
  • вода – 0,5 ст.
  • томатный соус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Капусту тонко нарезать.
  2. Рис отварить до полуготовности.
  3. Мясо превратить в фарш или купить готовый.
  4. Смешать капусту, фарш, рис, добавить яйцо, посолить, поперчить.
  5. Тщательно перемешать, сформировать котлетки.
  6. Обжарить их на сковороде, а после переложить в форму и залить соусом, смешав сметану, томатную пасту и воду. Запекать около 20 минут при температуре 180 градусов.

А если вы любите голубцы, рекомендуем их приготовить голубцы по-румынски. Для них используют несколько видов мяса, совмещая с беконом.

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#Голубцы #Готовим дома #ленивые голубцы