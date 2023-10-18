Если вы очень заняты, приготовьте эти голубцы: домашние будут просить добавки

Сочные, ароматные, вкуснейшие голубцы из обычных продуктов

Если на готовку традиционных голубцов не хватает времени, можно приготовить ленивые — они получаются нежными, сочными и очень вкусными. При этом вкус мало чем отличается от обычных голубцов.

Ленивые голубцы — это сочетание вкусов мясного фарша, белокочанной капусты и немалого количества томатного соуса. А рецептом с нами поделились на портале "Как я приготовила".

Как приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты:

фарш – 500 г

капуста – 300 г

рис – 100 г

яйцо – 1 шт.

соль, перец

сметана – 4 ст. л.;

вода – 0,5 ст.

томатный соус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Капусту тонко нарезать. Рис отварить до полуготовности. Мясо превратить в фарш или купить готовый. Смешать капусту, фарш, рис, добавить яйцо, посолить, поперчить. Тщательно перемешать, сформировать котлетки. Обжарить их на сковороде, а после переложить в форму и залить соусом, смешав сметану, томатную пасту и воду. Запекать около 20 минут при температуре 180 градусов.

А если вы любите голубцы, рекомендуем их приготовить голубцы по-румынски. Для них используют несколько видов мяса, совмещая с беконом.