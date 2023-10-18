Если вы очень заняты, приготовьте эти голубцы: домашние будут просить добавки
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Сочные, ароматные, вкуснейшие голубцы из обычных продуктов
Если на готовку традиционных голубцов не хватает времени, можно приготовить ленивые — они получаются нежными, сочными и очень вкусными. При этом вкус мало чем отличается от обычных голубцов.
Ленивые голубцы — это сочетание вкусов мясного фарша, белокочанной капусты и немалого количества томатного соуса. А рецептом с нами поделились на портале "Как я приготовила".
Как приготовить ленивые голубцы
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- капуста – 300 г
- рис – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- соль, перец
- сметана – 4 ст. л.;
- вода – 0,5 ст.
- томатный соус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Капусту тонко нарезать.
- Рис отварить до полуготовности.
- Мясо превратить в фарш или купить готовый.
- Смешать капусту, фарш, рис, добавить яйцо, посолить, поперчить.
- Тщательно перемешать, сформировать котлетки.
- Обжарить их на сковороде, а после переложить в форму и залить соусом, смешав сметану, томатную пасту и воду. Запекать около 20 минут при температуре 180 градусов.
А если вы любите голубцы, рекомендуем их приготовить голубцы по-румынски. Для них используют несколько видов мяса, совмещая с беконом.