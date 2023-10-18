Без этих чесночных булочек не обойдется ни один обед

Вы удивитесь, как просто их приготовить

Ароматный вкусный, наваристый борщ – традиционное украинское блюдо. Что может быть лучше, чем тарелочка любимого блюда с пышными чесночными булочками.

Именно такие булочки мы вместе с Foodoboz и приготовим. Простые в приготовлении, они получаются невероятно вкусными и пышными. От них придет в восторг вся семья.

Как приготовить чесночные булочки

Ингредиенты:

пшеничная мука — 3 ст.;

вода комнатной температуры — 1 ст.;

сухие дрожжи — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

петрушка — пучок;

чеснок — 3-4 зуб.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую тарелку дважды просеиваем через сито три стакана пшеничной муки, добавляем воду, дрожжи, сахар, растительное масло, соль и вымешиваем тесто. Форму для запекания смазываем оливковым маслом. С готового теста формируем одинаковые красивые шарики, выкладываем их в форму, даем постоять и отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться в течение 20-25 минут. Для приготовления заливки моем, сушим и измельчаем ножом, добавляем пропущенный через пресс чеснок и немного оливкового масла. Все солим, перчим перемешиваем, смазываем готовые булочки, даем им настояться в течение 1 минуты и подаем к столу.

А чтобы булочки не черствели долгое время, можно добавить в тесто один ингредиент. Так они будут свежими дольше.