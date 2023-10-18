Без этих чесночных булочек не обойдется ни один обед
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Вы удивитесь, как просто их приготовить
Ароматный вкусный, наваристый борщ – традиционное украинское блюдо. Что может быть лучше, чем тарелочка любимого блюда с пышными чесночными булочками.
Именно такие булочки мы вместе с Foodoboz и приготовим. Простые в приготовлении, они получаются невероятно вкусными и пышными. От них придет в восторг вся семья.
Как приготовить чесночные булочки
Ингредиенты:
- пшеничная мука — 3 ст.;
- вода комнатной температуры — 1 ст.;
- сухие дрожжи — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- петрушка — пучок;
- чеснок — 3-4 зуб.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- В глубокую тарелку дважды просеиваем через сито три стакана пшеничной муки, добавляем воду, дрожжи, сахар, растительное масло, соль и вымешиваем тесто.
- Форму для запекания смазываем оливковым маслом.
- С готового теста формируем одинаковые красивые шарики, выкладываем их в форму, даем постоять и отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться в течение 20-25 минут.
- Для приготовления заливки моем, сушим и измельчаем ножом, добавляем пропущенный через пресс чеснок и немного оливкового масла. Все солим, перчим перемешиваем, смазываем готовые булочки, даем им настояться в течение 1 минуты и подаем к столу.
А чтобы булочки не черствели долгое время, можно добавить в тесто один ингредиент. Так они будут свежими дольше.