Этот вкус возвращает в детство: рецепт ленивой ватрушки к чаю
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Сладкие ватрушки – любимые мучные вкусности детства
Пожалуй, все помнят с детства не только вкус тертого пирога, но и запах вкусной ароматной выпечки с сыром. Мамиными или бабушкиными ватрушками лакомились все соседские дети, а пирожки мгновенно исчезали со стола.
Эту вкусную выпечку можно приготовить и сегодня, а чтобы долго не возиться с тестом, можно воспользоваться рецептом "Леневой ватрушки". Им поделились на портале "Бутылка".
Как приготовить ленивую ватрушку
Ингредиенты:
Тесто:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 200 г сметаны
- щепотка соли
- 200 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя без горки
- пакетик ванильного сахара (10 гр.)
- 2 ст. л. масла
Начинка:
- 3 яйца
- 500 г сыра
- 2 ком. ванильного сахара (20 г)
- 100 г сахара
- 2 ст. л. манной крупы
Способ приготовления:
- Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбить в миске.
- Добавить сметану, взбить.
- В отдельной емкости смешать муку с разрыхлителем и добавить их к остальным ингредиентам, просеяв сквозь сито, взбить.
- Добавить масло, перемешать.
- Форму для запекания смазать растительным маслом и залить тесто, распределив равномерно по всей поверхности.
- Тем временем подготовить начинку, сбив миксером яйца, творог, сахар, ванильный сахар и манную крупу.
- Осторожно выложить ложкой начинку в центр теста.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
- Разрешить ватрушке остыть в форме, после чего можно доставать и подавать на стол.
А если вы любите сыр, рекомендуем испечь простой пирог с сыром и яблоками по рецепту "Телеграфа". Этот пирог имеет идеальное сочетание вкусов сладкой творожной основы и яблочной начинки.