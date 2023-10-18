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Этот вкус возвращает в детство: рецепт ленивой ватрушки к чаю

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Перед таким пирогом не устоит никто
Перед таким пирогом не устоит никто. Фото plyashka.com

Сладкие ватрушки – любимые мучные вкусности детства

Пожалуй, все помнят с детства не только вкус тертого пирога, но и запах вкусной ароматной выпечки с сыром. Мамиными или бабушкиными ватрушками лакомились все соседские дети, а пирожки мгновенно исчезали со стола.

Эту вкусную выпечку можно приготовить и сегодня, а чтобы долго не возиться с тестом, можно воспользоваться рецептом "Леневой ватрушки". Им поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить ленивую ватрушку

Ингредиенты:

Тесто:

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 200 г сметаны
  • щепотка соли
  • 200 г муки
  • 2 ч. л. разрыхлителя без горки
  • пакетик ванильного сахара (10 гр.)
  • 2 ст. л. масла

Начинка:

  • 3 яйца
  • 500 г сыра
  • 2 ком. ванильного сахара (20 г)
  • 100 г сахара
  • 2 ст. л. манной крупы

Способ приготовления:

  1. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбить в миске.
  2. Добавить сметану, взбить.
  3. В отдельной емкости смешать муку с разрыхлителем и добавить их к остальным ингредиентам, просеяв сквозь сито, взбить.
  4. Добавить масло, перемешать.
  5. Форму для запекания смазать растительным маслом и залить тесто, распределив равномерно по всей поверхности.
  6. Тем временем подготовить начинку, сбив миксером яйца, творог, сахар, ванильный сахар и манную крупу.
  7. Осторожно выложить ложкой начинку в центр теста.
  8. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
  9. Разрешить ватрушке остыть в форме, после чего можно доставать и подавать на стол.

А если вы любите сыр, рекомендуем испечь простой пирог с сыром и яблоками по рецепту "Телеграфа". Этот пирог имеет идеальное сочетание вкусов сладкой творожной основы и яблочной начинки.

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#Выпечка #Ватрушки #Готовим дома