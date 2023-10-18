Этот вкус возвращает в детство: рецепт ленивой ватрушки к чаю

Сладкие ватрушки – любимые мучные вкусности детства

Пожалуй, все помнят с детства не только вкус тертого пирога, но и запах вкусной ароматной выпечки с сыром. Мамиными или бабушкиными ватрушками лакомились все соседские дети, а пирожки мгновенно исчезали со стола.

Эту вкусную выпечку можно приготовить и сегодня, а чтобы долго не возиться с тестом, можно воспользоваться рецептом "Леневой ватрушки". Им поделились на портале "Бутылка".

Как приготовить ленивую ватрушку

Ингредиенты:

Тесто:

2 яйца

100 г сахара

200 г сметаны

щепотка соли

200 г муки

2 ч. л. разрыхлителя без горки

пакетик ванильного сахара (10 гр.)

2 ст. л. масла

Начинка:

3 яйца

500 г сыра

2 ком. ванильного сахара (20 г)

100 г сахара

2 ст. л. манной крупы

Способ приготовления:

Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбить в миске. Добавить сметану, взбить. В отдельной емкости смешать муку с разрыхлителем и добавить их к остальным ингредиентам, просеяв сквозь сито, взбить. Добавить масло, перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом и залить тесто, распределив равномерно по всей поверхности. Тем временем подготовить начинку, сбив миксером яйца, творог, сахар, ванильный сахар и манную крупу. Осторожно выложить ложкой начинку в центр теста. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Разрешить ватрушке остыть в форме, после чего можно доставать и подавать на стол.

А если вы любите сыр, рекомендуем испечь простой пирог с сыром и яблоками по рецепту "Телеграфа". Этот пирог имеет идеальное сочетание вкусов сладкой творожной основы и яблочной начинки.