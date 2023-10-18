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Оближете даже тарелку: сочная скумбрия с золотистой корочкой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Скумбрия на луковой подушке, запеченная в духовке, получается нежной и сочной
Скумбрия на луковой подушке, запеченная в духовке, получается нежной и сочной. Фото blog.comfy.ua

Рыба в духовке получается вкусной, сочной и с хрустящей корочкой

Скумбрия не только одна из самых дешевых рыб на рынке — она также кладезь ценных питательных веществ. Именно поэтому ее рекомендуют употреблять как минимум дважды в неделю.

Скумбрия, запеченная в духовке, готовится легко и получается вкуснейшей. Кроме этого, эта рыба питательна и полезна, поскольку запекается в собственном соке. Рецептом скумбрии с золотистой корочкой с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить скумбрию с золотистой корочкой

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт;
  • сметана — 100 г;
  • лук – 2 шт;
  • подсолнечное масло, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Рыбу очистить от всего лишнего и убрать чёрную пленку внутри, чтобы блюдо не горчило.
  2. Готовое филе нарезать на порционные кусочки и выложить в миску. Посолить, поперчить, добавить специи и сметану, перемешать.
  3. Лук порезать толстыми колечками, выложить на смазанную растительным маслом форму для запекания.
  4. Выложить рыбу, залить соусом, накрыть форму фольгой.
  5. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.

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#Скумбрия #Риба #Готовим дома