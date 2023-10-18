Оближете даже тарелку: сочная скумбрия с золотистой корочкой
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Рыба в духовке получается вкусной, сочной и с хрустящей корочкой
Скумбрия не только одна из самых дешевых рыб на рынке — она также кладезь ценных питательных веществ. Именно поэтому ее рекомендуют употреблять как минимум дважды в неделю.
Скумбрия, запеченная в духовке, готовится легко и получается вкуснейшей. Кроме этого, эта рыба питательна и полезна, поскольку запекается в собственном соке. Рецептом скумбрии с золотистой корочкой с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".
Как приготовить скумбрию с золотистой корочкой
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт;
- сметана — 100 г;
- лук – 2 шт;
- подсолнечное масло, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Рыбу очистить от всего лишнего и убрать чёрную пленку внутри, чтобы блюдо не горчило.
- Готовое филе нарезать на порционные кусочки и выложить в миску. Посолить, поперчить, добавить специи и сметану, перемешать.
- Лук порезать толстыми колечками, выложить на смазанную растительным маслом форму для запекания.
- Выложить рыбу, залить соусом, накрыть форму фольгой.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.
А если вы любите рыбу, рекомендуем приготовить ее с шапочкой из сметаны и моркови по рецепту "Телеграфа". Для этого дела подойдет даже самая дешевая рыба.