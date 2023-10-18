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Простые бюджетные кексы станут в несколько раз вкуснее: секрет — в корочке

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Особенность рецепта – в сладкой крошке, что делает корку невероятно вкусной Новость обновлена 18 октября 2023, 14:22
Особенность рецепта – в сладкой крошке, что делает корку невероятно вкусной. Фото 24 канал

Просто приготовить кексы, как из кофейни

Мы рассказывали, как приготовить очень вкусную сладкую тыквенную кашу. Теперь делимся рецептом отличных бюджетных мафинов к чаю.

На smachnonews.24tv.ua рассказали, как из такого простого десерта можно создать настоящее произведение кулинарного искусства. Секрет – в штройзеле; это сладкая крошка, образующая корочку.

Ингредиенты:

  • 150 граммов яиц;
  • 70 г белого сахара;
  • 70 граммов тростникового сахара;
  • 130 грамм подсолнечного масла;
  • 170 г белого йогурта или кефира;
  • 300 граммов муки;
  • 8 грамм разрыхлителя для теста;
  • щепотка соли;
  • ванильный сахар;
  • молотая корица (по желанию).

Для штройзеля:

  • 50 граммов муки;
  • 50 граммов тростникового сахара;
  • 35 г сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. Для штройзеля смешиваем муку с сахаром. К массе добавляем кубики сливочного масла, растираем его кончиками пальцев в крошку. Готовую крошку ставим в морозильную камеру на 10 – 15 минут.
  2. Для теста смешиваем в отдельной миске муку, сахар белый и тростниковый, разрыхлитель. Добавляем щепотку соли, ванильный сахар и корицу.
  3. Отдельно соединяем яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешиваем.
  4. Вводим влажную массу в сухую и снова перемешиваем. Добавляем яблоки, нарезанные кубиками и перемешиваем.
  5. Заполняем тестом на ⅔ бумажные формочки. Выкладываем сверху крошку. Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Мафины лучше всего смакуют немного остывшими. Также мы рассказывали, как готовить вкусный морковный рулет.

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#Рецепт #Яблоки #Выпечка #Кексы