Простые бюджетные кексы станут в несколько раз вкуснее: секрет — в корочке

Просто приготовить кексы, как из кофейни

Мы рассказывали, как приготовить очень вкусную сладкую тыквенную кашу. Теперь делимся рецептом отличных бюджетных мафинов к чаю.

На smachnonews.24tv.ua рассказали, как из такого простого десерта можно создать настоящее произведение кулинарного искусства. Секрет – в штройзеле; это сладкая крошка, образующая корочку.

Ингредиенты:

150 граммов яиц;

70 г белого сахара;

70 граммов тростникового сахара;

130 грамм подсолнечного масла;

170 г белого йогурта или кефира;

300 граммов муки;

8 грамм разрыхлителя для теста;

щепотка соли;

ванильный сахар;

молотая корица (по желанию).

Для штройзеля:

50 граммов муки;

50 граммов тростникового сахара;

35 г сливочного масла.

Способ приготовления:

Для штройзеля смешиваем муку с сахаром. К массе добавляем кубики сливочного масла, растираем его кончиками пальцев в крошку. Готовую крошку ставим в морозильную камеру на 10 – 15 минут. Для теста смешиваем в отдельной миске муку, сахар белый и тростниковый, разрыхлитель. Добавляем щепотку соли, ванильный сахар и корицу. Отдельно соединяем яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешиваем. Вводим влажную массу в сухую и снова перемешиваем. Добавляем яблоки, нарезанные кубиками и перемешиваем. Заполняем тестом на ⅔ бумажные формочки. Выкладываем сверху крошку. Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Мафины лучше всего смакуют немного остывшими. Также мы рассказывали, как готовить вкусный морковный рулет.