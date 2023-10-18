Простые бюджетные кексы станут в несколько раз вкуснее: секрет — в корочке
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Просто приготовить кексы, как из кофейни
Мы рассказывали, как приготовить очень вкусную сладкую тыквенную кашу. Теперь делимся рецептом отличных бюджетных мафинов к чаю.
На smachnonews.24tv.ua рассказали, как из такого простого десерта можно создать настоящее произведение кулинарного искусства. Секрет – в штройзеле; это сладкая крошка, образующая корочку.
Ингредиенты:
- 150 граммов яиц;
- 70 г белого сахара;
- 70 граммов тростникового сахара;
- 130 грамм подсолнечного масла;
- 170 г белого йогурта или кефира;
- 300 граммов муки;
- 8 грамм разрыхлителя для теста;
- щепотка соли;
- ванильный сахар;
- молотая корица (по желанию).
Для штройзеля:
- 50 граммов муки;
- 50 граммов тростникового сахара;
- 35 г сливочного масла.
Способ приготовления:
- Для штройзеля смешиваем муку с сахаром. К массе добавляем кубики сливочного масла, растираем его кончиками пальцев в крошку. Готовую крошку ставим в морозильную камеру на 10 – 15 минут.
- Для теста смешиваем в отдельной миске муку, сахар белый и тростниковый, разрыхлитель. Добавляем щепотку соли, ванильный сахар и корицу.
- Отдельно соединяем яйца, растительное масло и белый йогурт. Тщательно перемешиваем.
- Вводим влажную массу в сухую и снова перемешиваем. Добавляем яблоки, нарезанные кубиками и перемешиваем.
- Заполняем тестом на ⅔ бумажные формочки. Выкладываем сверху крошку. Отправляем выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
Мафины лучше всего смакуют немного остывшими. Также мы рассказывали, как готовить вкусный морковный рулет.