Вы не знали, что капуста может быть такой вкусной: хрустящая бюджетная закуска за считанные минуты (видео)

Выходит безумно хрустяще и вкусно

Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыкву по-корейски. Теперь делимся интересным рецептом брокколи.

Капуста брокколи – очень полезный продукт, но по вкусу она скучная. Но блоггер под ником ketosnackz показал великолепный рецепт, как самые обычные брокколи превратить в вкусность.

Ингредиенты:

Брокколи

Ветчина

Сыр (на видео чеддер)

Растительное масло

Специи

Способ приготовления:

Брокколи моем и разбираем на соцветие. Отвариваем полученные соцветия на пару до почти полной готовности. Когда капуста немного остынет, выкладываем ее на бумажные полотенца. Приплюскиваем каждое соцветие дном стакана, пока кусочки не станут полностью плоскими. На бумажном полотенце это делают, чтобы одновременно удалить лишнюю влагу. Выкладываем полученные "капустные блины" на противень, застеленный пергаментом. Сбрызгиваем каждую сторону маслом. Сверху кусочки брокколи посыпаем любимыми специями. Кладем на каждый чуть-чуть накрошенной ветчины, посыпаем тертым сыром. Выпекаем закуску при 400 по фаренгейту (это около 200 по цельсию) в заранее разогретой духовке. Готовим в течение 12-15 минут.

После этого остается только вынуть брокколи, снять их с противня и наслаждаться. Также мы рассказывали, как вкусно готовить баклажаны.