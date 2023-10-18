Вы не знали, что капуста может быть такой вкусной: хрустящая бюджетная закуска за считанные минуты (видео)
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Выходит безумно хрустяще и вкусно
Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыкву по-корейски. Теперь делимся интересным рецептом брокколи.
Капуста брокколи – очень полезный продукт, но по вкусу она скучная. Но блоггер под ником ketosnackz показал великолепный рецепт, как самые обычные брокколи превратить в вкусность.
Ингредиенты:
- Брокколи
- Ветчина
- Сыр (на видео чеддер)
- Растительное масло
- Специи
Способ приготовления:
- Брокколи моем и разбираем на соцветие. Отвариваем полученные соцветия на пару до почти полной готовности.
- Когда капуста немного остынет, выкладываем ее на бумажные полотенца. Приплюскиваем каждое соцветие дном стакана, пока кусочки не станут полностью плоскими. На бумажном полотенце это делают, чтобы одновременно удалить лишнюю влагу.
- Выкладываем полученные "капустные блины" на противень, застеленный пергаментом. Сбрызгиваем каждую сторону маслом.
- Сверху кусочки брокколи посыпаем любимыми специями. Кладем на каждый чуть-чуть накрошенной ветчины, посыпаем тертым сыром.
- Выпекаем закуску при 400 по фаренгейту (это около 200 по цельсию) в заранее разогретой духовке. Готовим в течение 12-15 минут.
После этого остается только вынуть брокколи, снять их с противня и наслаждаться. Также мы рассказывали, как вкусно готовить баклажаны.