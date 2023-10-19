Не выбрасывайте вчерашнее пюре: англичане готовят из него фантастические блинчики

Вкусно, сытно, быстро и необычно

К завтраку у нас много требований. Он должен быть вкусным, сытным и быстрым в приготовлении. И если обычный омлет уже надоел, то пора экспериментировать.

Если у вас со вчерашнего ужина осталось картофельное пюре, то предлагаем приготовить блинчики по-английски. Такой универсальный завтрак по рецепту Shuba понравится всем членам семьи без исключения.

Как приготовить картофельные блинчики по-английски

Ингредиенты на 4 порции:

картофельное пюре — 300 г;

мука пшеничная — 3.5 ст. л.;

разрыхлитель — 0.5 ч. л.;

сода пищевая — 0.5 ч. л.;

яйца куриные — 2 шт.;

молоко 2,8% — 4.5 ст. л.;

лук репчатый — 0.5 шт.;

масло сливочное 73%;

растительное масло, соль, перец душистый молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Пюре, муку, разрыхлитель смешайте в большой миске с содой. Взбейте яйца с молоком. Лук нарежьте, посолите, поперчите. Все смешайте с картофельной смесью. Разогрейте каплю растительного и немного сливочного масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне, духовку разогрейте до 120-130 градусов. Немного полученной смеси ложкой налейте на сковороду и распределите — у вас должен получиться блин примерно 8 см. Готовьте его с обеих сторон до золотистого цвета. Готовый блин переложите на противень и отправьте в духовку - перед подачей картофельные блины должны быть теплыми.

Подавайте картофельные блины с соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!