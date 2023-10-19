Не выбрасывайте вчерашнее пюре: англичане готовят из него фантастические блинчики
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Вкусно, сытно, быстро и необычно
К завтраку у нас много требований. Он должен быть вкусным, сытным и быстрым в приготовлении. И если обычный омлет уже надоел, то пора экспериментировать.
Если у вас со вчерашнего ужина осталось картофельное пюре, то предлагаем приготовить блинчики по-английски. Такой универсальный завтрак по рецепту Shuba понравится всем членам семьи без исключения.
Как приготовить картофельные блинчики по-английски
Ингредиенты на 4 порции:
- картофельное пюре — 300 г;
- мука пшеничная — 3.5 ст. л.;
- разрыхлитель — 0.5 ч. л.;
- сода пищевая — 0.5 ч. л.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- молоко 2,8% — 4.5 ст. л.;
- лук репчатый — 0.5 шт.;
- масло сливочное 73%;
- растительное масло, соль, перец душистый молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Пюре, муку, разрыхлитель смешайте в большой миске с содой.
- Взбейте яйца с молоком. Лук нарежьте, посолите, поперчите. Все смешайте с картофельной смесью.
- Разогрейте каплю растительного и немного сливочного масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне, духовку разогрейте до 120-130 градусов.
- Немного полученной смеси ложкой налейте на сковороду и распределите — у вас должен получиться блин примерно 8 см. Готовьте его с обеих сторон до золотистого цвета.
- Готовый блин переложите на противень и отправьте в духовку - перед подачей картофельные блины должны быть теплыми.
Подавайте картофельные блины с соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!