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Не выбрасывайте вчерашнее пюре: англичане готовят из него фантастические блинчики

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный вариант для завтрака и быстрого перекуса
Отличный вариант для завтрака и быстрого перекуса. Фото shuba.life

Вкусно, сытно, быстро и необычно

К завтраку у нас много требований. Он должен быть вкусным, сытным и быстрым в приготовлении. И если обычный омлет уже надоел, то пора экспериментировать.

Если у вас со вчерашнего ужина осталось картофельное пюре, то предлагаем приготовить блинчики по-английски. Такой универсальный завтрак по рецепту Shuba понравится всем членам семьи без исключения.

Как приготовить картофельные блинчики по-английски

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофельное пюре — 300 г;
  • мука пшеничная — 3.5 ст. л.;
  • разрыхлитель — 0.5 ч. л.;
  • сода пищевая — 0.5 ч. л.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • молоко 2,8% — 4.5 ст. л.;
  • лук репчатый — 0.5 шт.;
  • масло сливочное 73%;
  • растительное масло, соль, перец душистый молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Пюре, муку, разрыхлитель смешайте в большой миске с содой.
  2. Взбейте яйца с молоком. Лук нарежьте, посолите, поперчите. Все смешайте с картофельной смесью.
  3. Разогрейте каплю растительного и немного сливочного масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне, духовку разогрейте до 120-130 градусов.
  4. Немного полученной смеси ложкой налейте на сковороду и распределите — у вас должен получиться блин примерно 8 см. Готовьте его с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Готовый блин переложите на противень и отправьте в духовку - перед подачей картофельные блины должны быть теплыми.

Подавайте картофельные блины с соусом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Картофель #Завтрак #Блины #Готовим дома