Просто смешайте лаваш с яйцами: такая пицца будет на столе уже через 15 минут

Никакой мороки с тестом и духовкой

Нам хочется завтракать вкусно и быстро. А если еще блюдо для первого приема пищи готовится быстро – такой рецепт на вес золота!

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить скорую пиццу из лаваша. Но для этого рецепта лаваш нужно… порезать на кусочки. Такой необычный способ поначалу всех удивит, но после первого же кусочка все влюбятся в невероятное блюдо. Берем продукты и идем готовить!

Как приготовить быструю пиццу из лаваша

Ингредиенты:

большой лаваш – 1 шт.;

помидор – 1 шт.;

болгарский перец – ½ шт.;

яйца – 3 шт.;

молоко – 120 мл;

соль – ½ ч. л.;

сыр моцарелла – 100 г;

подсолнечное масло – 40 мл.

Способ приготовления:

Лаваш сложите, сверните в трубочку и разрежьте на небольшие полоски. Яйца взбейте с молоком и солью. Помидор и половину болгарского перца нарежьте маленькими кубиками. Сыр натрите на маленькой терке. Разогрейте в сковороде масло подсолнечное, выложите нарезанный лаваш и залейте яично-молочной смесью. Сверху положите перец и помидор. Посыпьте сырую пиццу, накройте крышкой и готовите на медленном огне 15 минут. Готовую пиццу украсьте зеленью и подавайте на стол.

Лаваш для пиццы приготовьте по рецепту "Телеграфа". Вы приготовите его быстро и легко.