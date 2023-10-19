Самые сочные котлетки готовятся так: за этим рецептом выстроится очередь
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Идеальный вариант для праздничного стола или семейного ужина
Только при упоминании о домашних котлетах мы представляем сочные и ароматные биточки. Это универсальное мясное блюдо любят многие, поэтому и рецептов их приготовления — невероятное множество.
Отличная альтернатива мясным котлетам — рыбные биточки. Именно их мы с Shuba сегодня и приготовим. Котлетки из двух видов рыбы получатся особенно вкусными, полезными и мясистыми, а лук придаст им пикантности и сочности.
Как приготовить сочные рыбные котлеты
Ингредиенты на 8 порций:
- хек — 700 г;
- скумбрия свежемороженая — 300 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.;
- масло сливочное 73% — 30 г;
- лук желтый репчатый — 300 г;
- соль — 1 ч. л.;
- кориандр молотый — 2 ч. л.;
- перец черный молотый — 1 ч. л.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- мука пшеничная — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Рыбу разберите на филе. Обжарьте его в смеси половины части масла и половины части сливочного масла по 2 минуты с каждой стороны, дайте остыть и уберите кости, кожу, плавники.
- Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на оставшемся сливочном масле на среднем огне до прозрачности. Переложите лук в миску, добавьте жареную рыбу. Все перемешайте, посолите, поперчите, добавьте кориандр, яйцо, муку и снова все тщательно перемешайте.
- Из получившегося фарша сформируйте котлеты. Обжарьте их на оставшемся масле до золотистого цвета с обеих сторон.
Подавайте котлеты с макаронами по-американски по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита.