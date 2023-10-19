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Универсальная закуска к любому столу: обернуться не успеете, как она исчезнет со стола

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличное блюдо и на праздник, и для перекуса
Отличное блюдо и на праздник, и для перекуса. Фото shuba.life

Готовится минуты, съедается за секунды

Ни одна встреча с коллегами или друзьями, семейный обед не обходится без разнообразных закусок. Холодные или горячие, с рыбой или овощами – они всегда спасают.

Сегодня вместе с Shuba приготовим вкусный и питательный салат-намазку из скумбрии. Такое нежное блюдо просто растает во рту. Это отличный вариант для ежедневного перекуса и для праздничного стола.

Как приготовить салат-намазку из скумбрии

Ингредиенты на 4 порции:

  • скумбрия свежемороженая — 400 г;
  • яйца куриные — 4 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • чеснок сушеный, соль, перец черный молотый — по вкусу;
  • майонез 50% — 6 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель отварите в мундире, яйца — вкрутую. Очистите и натрите на терке.
  2. Выпотрошенную скумбрию запеките в духовке или приготовьте под крышкой в сковороде без жира с небольшим количеством воды в течение 20-30 минут. Оставьте остывать, после разберите и мясо разберите вилкой.
  3. Натрите на терке соленый огурец, отожмите жидкость.
  4. Соедините все ингредиенты, приправьте солью, перцем, чесночным порошком. Добавьте майонез и перемешайте все ингредиенты. Блюдо готово.

Кстати, майонез для такой намазки можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это не составит большого труда.

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