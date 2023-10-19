Универсальная закуска к любому столу: обернуться не успеете, как она исчезнет со стола

Готовится минуты, съедается за секунды

Ни одна встреча с коллегами или друзьями, семейный обед не обходится без разнообразных закусок. Холодные или горячие, с рыбой или овощами – они всегда спасают.

Сегодня вместе с Shuba приготовим вкусный и питательный салат-намазку из скумбрии. Такое нежное блюдо просто растает во рту. Это отличный вариант для ежедневного перекуса и для праздничного стола.

Как приготовить салат-намазку из скумбрии

Ингредиенты на 4 порции:

скумбрия свежемороженая — 400 г;

яйца куриные — 4 шт.;

картофель — 2 шт.;

огурец — 1 шт.;

чеснок сушеный, соль, перец черный молотый — по вкусу;

майонез 50% — 6 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель отварите в мундире, яйца — вкрутую. Очистите и натрите на терке. Выпотрошенную скумбрию запеките в духовке или приготовьте под крышкой в сковороде без жира с небольшим количеством воды в течение 20-30 минут. Оставьте остывать, после разберите и мясо разберите вилкой. Натрите на терке соленый огурец, отожмите жидкость. Соедините все ингредиенты, приправьте солью, перцем, чесночным порошком. Добавьте майонез и перемешайте все ингредиенты. Блюдо готово.

Кстати, майонез для такой намазки можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это не составит большого труда.