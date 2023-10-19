Универсальная закуска к любому столу: обернуться не успеете, как она исчезнет со стола
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Готовится минуты, съедается за секунды
Ни одна встреча с коллегами или друзьями, семейный обед не обходится без разнообразных закусок. Холодные или горячие, с рыбой или овощами – они всегда спасают.
Сегодня вместе с Shuba приготовим вкусный и питательный салат-намазку из скумбрии. Такое нежное блюдо просто растает во рту. Это отличный вариант для ежедневного перекуса и для праздничного стола.
Как приготовить салат-намазку из скумбрии
Ингредиенты на 4 порции:
- скумбрия свежемороженая — 400 г;
- яйца куриные — 4 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- чеснок сушеный, соль, перец черный молотый — по вкусу;
- майонез 50% — 6 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель отварите в мундире, яйца — вкрутую. Очистите и натрите на терке.
- Выпотрошенную скумбрию запеките в духовке или приготовьте под крышкой в сковороде без жира с небольшим количеством воды в течение 20-30 минут. Оставьте остывать, после разберите и мясо разберите вилкой.
- Натрите на терке соленый огурец, отожмите жидкость.
- Соедините все ингредиенты, приправьте солью, перцем, чесночным порошком. Добавьте майонез и перемешайте все ингредиенты. Блюдо готово.
Кстати, майонез для такой намазки можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это не составит большого труда.