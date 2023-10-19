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Фантастическая закуска из обычной свеклы: близкие съедят ее вместе с тарелкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эта пикантная закуска уместна ко многим блюдам
Эта пикантная закуска уместна ко многим блюдам. Фото ye.ua

Не только вкусное, но и полезное блюдо

Мы не представляем себе праздничный стол или семейные посиделки без самых разнообразных намазок. Мясные и овощные, горячие и холодные — они прочно вошли в нашу жизнь.

Вместе с "ТСН" сегодня приготовим пикантную свекольную икру. Для ее приготовления вам не нужно каких-то специальных продуктов. Вам нужно просто отварить свеклу, смешать ее с морковью и луком и подать на стол. Эта простая, но пикантная закуска подходит ко многим блюдам и будет вкусной как в холодном, так и в горячем виде.

Как приготовить свекольную икру

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • растительное масло – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Подготовьте все ингредиенты. Свеклу отварите до полуготовности — на это у вас уйдет около получаса. Отварите, остудите и натрите на крупной терке. Морковь и лук очистите, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Чеснок очистите и мелко нарежьте.
  2. Сковороду разогрейте с растительным маслом, выложите морковь и обжарьте. Через 5 минут добавьте свеклу, тушите овощи на медленном огне 20 минут, посолите и поперчите.
  3. Отдельно на сковороде с растительным маслом обжарьте лук 2-3 минуты.
  4. Лук отправьте к свекле с морковью, добавьте чеснок, перемешайте и потушите все вместе 10 минут при закрытой крышке.

Ранее мы рассказывали, как приготовить салат со свеклой и курицей. Это необычное блюдо удивит вас.

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#Рецепт #Свекла #Готовим дома #намазка