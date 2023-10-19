Просто смешайте яйцо и яблоко: самый ленивый рецепт пирожков

Проще только их съесть

Жареные пирожки – хорошая альтернатива хлебу и отличное самостоятельное блюдо. В основе ее – тесто с разнообразными приложениями к вашему вкусу.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" мы приготовим пирожки с яблоком. Это отличный вариант для тех, кто не хочет долго обходиться с тестом, ведь готовятся они за считанные минуты. Такая вкуснятина понравится абсолютно всем!

Как приготовить жареные пирожки с яблоком

Ингредиенты:

мука – 350 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 1 щепотка;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

подсолнечное масло – 3 ст. л.;

сметана 20% – 200 г;

молоко – 50 мл;

ванилин;

яблоко – 1 шт.

Дополнительные ингредиенты:

сахар – 3 ст. л.;

корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешиваем яйцо с сахаром и солью, по желанию добавляем ванилин и перемешиваем все венчиком. В полученную массу добавляем сметану, молоко, снова все перемешиваем венчиком. Яблоко нарезаем мелкими кубиками и отправляем в миску в остальные ингредиенты. Небольшими порциями добавляем муку и замешиваем тесто. Делим его на небольшие кусочки, из каждого делаем колбаску с остроконечными краями. Пирожки обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета с обеих сторон. В отдельной емкости соединяем сахар и корицу, в этой смеси обваливаем пирожки и подаем к столу.

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