Просто смешайте яйцо и яблоко: самый ленивый рецепт пирожков
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Проще только их съесть
Жареные пирожки – хорошая альтернатива хлебу и отличное самостоятельное блюдо. В основе ее – тесто с разнообразными приложениями к вашему вкусу.
Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" мы приготовим пирожки с яблоком. Это отличный вариант для тех, кто не хочет долго обходиться с тестом, ведь готовятся они за считанные минуты. Такая вкуснятина понравится абсолютно всем!
Как приготовить жареные пирожки с яблоком
Ингредиенты:
- мука – 350 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- соль – 1 щепотка;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- подсолнечное масло – 3 ст. л.;
- сметана 20% – 200 г;
- молоко – 50 мл;
- ванилин;
- яблоко – 1 шт.
Дополнительные ингредиенты:
- сахар – 3 ст. л.;
- корица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешиваем яйцо с сахаром и солью, по желанию добавляем ванилин и перемешиваем все венчиком.
- В полученную массу добавляем сметану, молоко, снова все перемешиваем венчиком.
- Яблоко нарезаем мелкими кубиками и отправляем в миску в остальные ингредиенты.
- Небольшими порциями добавляем муку и замешиваем тесто. Делим его на небольшие кусочки, из каждого делаем колбаску с остроконечными краями.
- Пирожки обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
- В отдельной емкости соединяем сахар и корицу, в этой смеси обваливаем пирожки и подаем к столу.
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