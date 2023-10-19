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Просто смешайте яйцо и яблоко: самый ленивый рецепт пирожков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный вариант для завтрака и сытного перекуса
Отличный вариант для завтрака и сытного перекуса. Фото babusyni-retsepty

Проще только их съесть

Жареные пирожки – хорошая альтернатива хлебу и отличное самостоятельное блюдо. В основе ее – тесто с разнообразными приложениями к вашему вкусу.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" мы приготовим пирожки с яблоком. Это отличный вариант для тех, кто не хочет долго обходиться с тестом, ведь готовятся они за считанные минуты. Такая вкуснятина понравится абсолютно всем!

Как приготовить жареные пирожки с яблоком

Ингредиенты:

  • мука – 350 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • соль – 1 щепотка;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • подсолнечное масло – 3 ст. л.;
  • сметана 20% – 200 г;
  • молоко – 50 мл;
  • ванилин;
  • яблоко – 1 шт.

Дополнительные ингредиенты:

  • сахар – 3 ст. л.;
  • корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешиваем яйцо с сахаром и солью, по желанию добавляем ванилин и перемешиваем все венчиком.
  2. В полученную массу добавляем сметану, молоко, снова все перемешиваем венчиком.
  3. Яблоко нарезаем мелкими кубиками и отправляем в миску в остальные ингредиенты.
  4. Небольшими порциями добавляем муку и замешиваем тесто. Делим его на небольшие кусочки, из каждого делаем колбаску с остроконечными краями.
  5. Пирожки обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом до золотистого цвета с обеих сторон.
  6. В отдельной емкости соединяем сахар и корицу, в этой смеси обваливаем пирожки и подаем к столу.

Рекомендуем также приготовить ленивые картофельные пирожки по рецепту "Телеграфа". Они получатся мягкими как пух.

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#Рецепт #Яблоко #Пирожки #Готовим дома