Такого салата вы не попробуете даже в ресторане: пикантный рецепт из простых продуктов

Подойдет и на праздничный стол, и к семейным посиделкам

Самые разнообразные салаты мы готовим достаточно часто. Что может быть проще, чем нарезать овощи и добавить вкусную заправку? При всей своей простоте приготовления это блюдо может быть частью и праздничного стола, и семейных посиделок. А вот экспериментируя с продуктами и рецептами, можно получить другой, необычный салат и вам захочется приготовить его снова и снова на своей кухне.

Сегодня мы вместе с Shuba предлагаем поэкспериментировать и приготовить салат с копченой курицей и корейской морковью. Для него не понадобятся какие-то сложные продукты или много времени — вы приготовите блюдо из того, что есть под рукой за 10 минут. С этим потрясающим рецептом можно экспериментировать постоянно, усовершенствуя его — например, добавить пекинскую капусту, консервированную кукурузу, жареные грибы или зеленый лук. Попробуем?

Как приготовить салат с морковью по-корейски и копченой курицей

Ингредиенты на 2 порции:

копченая куриная грудка — 250 г;

яйцо куриное, большое — 4 шт.;

огурец — 1 шт.;

морковь по-корейски — 150 г;

сыр твердый — 150 г;

майонез 72% — 50 г.

Способ приготовления:

Яйца отварите в течение 5-7 минут. Когда они остынут, очистите от скорлупы, натрите на терке или нарежьте небольшими кубиками. Куриное мясо и свежий огурец нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке, морковь по-корейски отожмите от маринада, измельчите ножом. Подготовленные ингредиенты смешайте в миске, заправьте майонезом и подавайте к столу.

Майонез можно приготовить дома по рецепту "Телеграфа". Это будет полезная замена магазинному.