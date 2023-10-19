Укр

Один ингредиент - и спагетти в сто раз вкуснее: рецепт, который спросят абсолютно все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой пасты вы точно еще не пробовали
Такой пасты вы точно еще не пробовали. Фото shuba.life

Близкие удивятся, но полюбят с первой ложки

Карбонара – одна из основных итальянских паст. В переводе с итальянского сarbone – это древесный уголь. По одной из версий, свое название паста карбонара получила из-за черных "точек" молотого перца, напоминающих угольную пыль. По другой – карбонара была традиционной пищей угольщиков.

Сегодня мы приготовим эту пасту по необычному рецепту от Shuba — с тыквой. Блюдо удивит вас своим необычным вкусом и легкостью приготовления. Попробуем?

Как приготовить пасту карбонара с тыквой

Ингредиенты на 2 порции:

  • спагетти — 160 г;
  • тыква — 300 г;
  • бекон — 60 г;
  • сыр твердый — 25 г;
  • желтки куриные — 2 шт.;
  • шалфей, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Бекон нарежьте полосками, подрумяньте на сковороде с антипригарным покрытием без добавления жира около 3-4 минут до золотистого цвета, извлеките в тарелку.
  2. Тыкву помойте, очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками и положите в сковороду с жиром от бекона. Посолите, поперчите, добавьте 4-5 листиков шалфея и обжаривайте 2-3 минуты, помешивая.
  3. В сковороду к тыкве залейте половину половника кипятка и готовьте 10-15 минут — тыква должна стать мягкой, но не разваренной.
  4. Желтки посолите и поперчите, добавьте 1 столовую ложку кипятка и натертый сыр. Все перемешайте — у вас должен получиться однородный крем.
  5. Спагетти отварите в слегка подсоленном кипятке согласно инструкции на упаковке.
  6. Когда тыква будет готова, снимите ее с огня, добавьте хрустящий бекон и влейте половник воды из макарон.
  7. Из спагетти слейте воду, высыпьте их прямо в сковороду с беконом и тыквой. Влейте яичный крем и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Разложите по тарелкам, добавьте перца, украсьте шалфеем и подавайте.

Рекомендуем также приготовить запеченную с колбасками пасту по рецепту "Телеграфа". Это сытное блюдо для всей семьи.

Теги:
#Рецепт #Тыква #Паста #Готовим дома