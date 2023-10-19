Один ингредиент - и спагетти в сто раз вкуснее: рецепт, который спросят абсолютно все

Близкие удивятся, но полюбят с первой ложки

Карбонара – одна из основных итальянских паст. В переводе с итальянского сarbone – это древесный уголь. По одной из версий, свое название паста карбонара получила из-за черных "точек" молотого перца, напоминающих угольную пыль. По другой – карбонара была традиционной пищей угольщиков.

Сегодня мы приготовим эту пасту по необычному рецепту от Shuba — с тыквой. Блюдо удивит вас своим необычным вкусом и легкостью приготовления. Попробуем?

Как приготовить пасту карбонара с тыквой

Ингредиенты на 2 порции:

спагетти — 160 г;

тыква — 300 г;

бекон — 60 г;

сыр твердый — 25 г;

желтки куриные — 2 шт.;

шалфей, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Бекон нарежьте полосками, подрумяньте на сковороде с антипригарным покрытием без добавления жира около 3-4 минут до золотистого цвета, извлеките в тарелку. Тыкву помойте, очистите от кожуры и семян, нарежьте мякоть кубиками и положите в сковороду с жиром от бекона. Посолите, поперчите, добавьте 4-5 листиков шалфея и обжаривайте 2-3 минуты, помешивая. В сковороду к тыкве залейте половину половника кипятка и готовьте 10-15 минут — тыква должна стать мягкой, но не разваренной. Желтки посолите и поперчите, добавьте 1 столовую ложку кипятка и натертый сыр. Все перемешайте — у вас должен получиться однородный крем. Спагетти отварите в слегка подсоленном кипятке согласно инструкции на упаковке. Когда тыква будет готова, снимите ее с огня, добавьте хрустящий бекон и влейте половник воды из макарон. Из спагетти слейте воду, высыпьте их прямо в сковороду с беконом и тыквой. Влейте яичный крем и аккуратно перемешайте деревянной ложкой. Разложите по тарелкам, добавьте перца, украсьте шалфеем и подавайте.

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