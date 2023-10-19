Простой и сытный ужин для всей семьи: близкие оближут все тарелки

Такое мяско захочется готовить ежедневно

Хоть иногда, но каждый из нас задавался вопросом, что приготовить на ужин. Предлагаем сегодня поужинать мясом по-французски – это вкусное блюдо из запеченных нежных кусочков мяса под румяной сырной корочкой.

Приготовить такое блюдо по рецепту Foodoboz абсолютно несложно. В результате вы получите сочное, ароматное мясо, пропитанное соком помидоров и лука. Такое блюдо мало кого оставит равнодушным.

Как приготовить мясо по-французски

Ингредиенты:

лук — 2 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

свинина — 2 кг;

помидор — 3-4 шт.;

майонез — 100-200 г;

сыр твердый — 200 г.

Способ приготовления:

Мясо моем, режем на кусочки примерно 2 см в ширину, после чего их отбиваем. Лук нарезаем полукольцами, а помидоры — кольцами средней толщины. Отбитое мясо выкладываем на противень и посыпаем солью и черным молотым перцем по своему вкусу. На мясо выкладываем полукольца лука, смазываем майонезом по своему вкусу. Далее выкладываем помидоры и посыпаем натертым сыром. Отправляем все в духовку на 30-40 минут при 200 градусах. Подаем мясо по-французски горячим.

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