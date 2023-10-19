Простой и сытный ужин для всей семьи: близкие оближут все тарелки
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Такое мяско захочется готовить ежедневно
Хоть иногда, но каждый из нас задавался вопросом, что приготовить на ужин. Предлагаем сегодня поужинать мясом по-французски – это вкусное блюдо из запеченных нежных кусочков мяса под румяной сырной корочкой.
Приготовить такое блюдо по рецепту Foodoboz абсолютно несложно. В результате вы получите сочное, ароматное мясо, пропитанное соком помидоров и лука. Такое блюдо мало кого оставит равнодушным.
Как приготовить мясо по-французски
Ингредиенты:
- лук — 2 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- свинина — 2 кг;
- помидор — 3-4 шт.;
- майонез — 100-200 г;
- сыр твердый — 200 г.
Способ приготовления:
- Мясо моем, режем на кусочки примерно 2 см в ширину, после чего их отбиваем.
- Лук нарезаем полукольцами, а помидоры — кольцами средней толщины.
- Отбитое мясо выкладываем на противень и посыпаем солью и черным молотым перцем по своему вкусу.
- На мясо выкладываем полукольца лука, смазываем майонезом по своему вкусу.
- Далее выкладываем помидоры и посыпаем натертым сыром.
- Отправляем все в духовку на 30-40 минут при 200 градусах. Подаем мясо по-французски горячим.
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