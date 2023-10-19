От такой картошечки в восторге все поляки: простой рецепт для сытного обеда

Простое, бюджетное, но очень сытное и вкусное блюдо

Картофель — важный ингредиент многих блюд на нашей кухне. Мы добавляем его в супы, готовим запеканки, делаем пюрешку и картофель фри, запекаем в духовке.

Shuba предлагает попробовать польское блюдо из картофеля — бабку, по сути — запеканку. Она удивительно вкусная, сытная, а ингредиенты не требуют от вас каких-то чрезвычайных затрат. К тому же в блюдо по желанию можно добавлять грибы и сыр — так бабка станет еще вкуснее.

Как приготовить польскую бабку из картофеля

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 1 кг;

колбаски для жарки с сыром — 400 г;

свиная грудинка — 150 г;

лук — 2 шт.;

тмин, семена — 1 ч. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Колбаски и грудинку подморозьте в течение получаса до приготовления. Затем колбаски нарежьте кружочками толщиной 1 сантиметр, грудинку — средними кубиками. Грудинку положите на сковороду и на среднем огне вытопите жир. Большую часть слейте в миску. К грудинке добавьте колбаски и нарезанный лук. Обжарьте, через 5 минут снимите с огня и добавьте тмин. Очищенный картофель натрите на мелкой терке, добавьте вытопленное сало, посолите и поперчите. Керамическую форму смажьте маслом, добавьте половину картофельной массы и сверху выложите колбаски с грудинкой и луком. Сверху накройте оставшейся картофельной массой. Бабку Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 50 минут, выпекайте до румяной корочки.

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