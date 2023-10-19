Несколько минут – и все сыты: сосиска в тесте на скорую руку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сосиски в тесте – удачная альтернатива бутербродам, идеально подойдет для пикника на природе или для простого семейного чаепития
Сосиска в тесте – отличный перекус как для детей в школу, так и для взрослых. Ее удобно брать с собой в дорогу.
Отведав эту вкусную булочку с сосиской вы на долгое время избавитесь от ощущения голода. А рецептом с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".
Как приготовить сосиски в тесте
Ингредиенты:
- Молоко – 125 мл;
- Вода питьевая – 125 мл;
- Дрожжи – 25 г;
- Соль поваренная – 5 г;
- Сахар – 2 ч. л.;
- Масло растительное – 30 мл;
- Яйцо куриное – 2 шт.;
- Мука пшеничная – 500 г;
- Сосиски – 10-12 шт.;
- Кунжут или семена льна – для украшения.
Способ приготовления:
- В миску налить молоко, воду, добавить дрожжи, сахар и 5 ложек просеянной муки. Все тщательно перемешать и оставить на полчаса.
- Добавить яйцо, соль, масло и постепенно добавить просеянную муку.
- Замесить тесто и оставить его "отдыхать" на час, накрыв полотенцем.
- Тесто разделить пополам, раскатать тонким пластом и нарезать тонкими полосками шириной 3 см.
- Сосиски обернуть полосками теста, выложить на застеленный пергаментом противень.
- Взбить яйцо для смазки, смазать им сосиски, присыпать кунжутом.
- Выпекать около 30 минут при температуре 180 градусов.
- Выпекать до образования золотистой корочки при температуре 180 градусов.
А если вы любите сосиски, рекомендуем пожарить их в необычном соусе по рецепту "Телеграфа". Без сложных манипуляций вы получите вкусные сосиски с румяной корочкой и густой поливкой с остро-сладкими нотками.