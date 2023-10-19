Несколько минут – и все сыты: сосиска в тесте на скорую руку

Сосиски в тесте – удачная альтернатива бутербродам, идеально подойдет для пикника на природе или для простого семейного чаепития

Сосиска в тесте – отличный перекус как для детей в школу, так и для взрослых. Ее удобно брать с собой в дорогу.

Отведав эту вкусную булочку с сосиской вы на долгое время избавитесь от ощущения голода. А рецептом с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить сосиски в тесте

Ингредиенты:

Молоко – 125 мл;

Вода питьевая – 125 мл;

Дрожжи – 25 г;

Соль поваренная – 5 г;

Сахар – 2 ч. л.;

Масло растительное – 30 мл;

Яйцо куриное – 2 шт.;

Мука пшеничная – 500 г;

Сосиски – 10-12 шт.;

Кунжут или семена льна – для украшения.

Способ приготовления:

В миску налить молоко, воду, добавить дрожжи, сахар и 5 ложек просеянной муки. Все тщательно перемешать и оставить на полчаса. Добавить яйцо, соль, масло и постепенно добавить просеянную муку. Замесить тесто и оставить его "отдыхать" на час, накрыв полотенцем. Тесто разделить пополам, раскатать тонким пластом и нарезать тонкими полосками шириной 3 см. Сосиски обернуть полосками теста, выложить на застеленный пергаментом противень. Взбить яйцо для смазки, смазать им сосиски, присыпать кунжутом. Выпекать около 30 минут при температуре 180 градусов. Выпекать до образования золотистой корочки при температуре 180 градусов.

А если вы любите сосиски, рекомендуем пожарить их в необычном соусе по рецепту "Телеграфа". Без сложных манипуляций вы получите вкусные сосиски с румяной корочкой и густой поливкой с остро-сладкими нотками.