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Полезный салат может быть вкусным: блюдо с брокколи и куриной грудкой

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Это блюдо может быть самостоятельным, поскольку в составе много овощей
Это блюдо может быть самостоятельным, поскольку в составе много овощей. Фото recipesfoods.menu

Простое и быстрое в приготовлении блюдо с жаренной куриной грудкой и брокколи

Из брокколи можно приготовить не только вкусные оладьи, но и разнообразить меню салатом с этим овощем и куриной грудкой. Такое блюдо может даже заменить ужин, поскольку в нем много овощей.

Заправляется салат подсолнечным маслом. А рецептом с нами поделились на портале "recipesfoods".

Как приготовить салат с брокколи и куриной грудкой

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 1 шт.
  • брокколи — 300 г
  • кукуруза — 1 банка
  • маринованные огурцы — 100 г
  • чеснок — 2 зуб.
  • перец болгарский — 2 шт.
  • масло подсолнечное — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Брокколи промыть, разобрать на соцветия, разрезать их на 3-4 части. Отварить в подсоленной воде 3-5 минут.
  2. Болгарский перец помыть, очистить от семян и нарезать кубиками.
  3. Отварить куриную грудку, остудить, нарезать кубиками.
  4. Обжарить на сковороде болгарский перец, добавить мясо и чеснок, обжарить.
  5. Все высыпать в миску, добавить брокколи и подсолнечное масло, посолить, перемешать.

А если вы любите брокколи, рекомендуем приготовить сырную запеканку с этим овощем по рецепту "Телеграфа". Ее можно готовить в любой сезон с замороженной или свежей капустой, а также использовать продукты от предыдущих трапез.

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#Салат #Курица #Брокколи #Готовим дома