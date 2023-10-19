Полезный салат может быть вкусным: блюдо с брокколи и куриной грудкой
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Простое и быстрое в приготовлении блюдо с жаренной куриной грудкой и брокколи
Из брокколи можно приготовить не только вкусные оладьи, но и разнообразить меню салатом с этим овощем и куриной грудкой. Такое блюдо может даже заменить ужин, поскольку в нем много овощей.
Заправляется салат подсолнечным маслом. А рецептом с нами поделились на портале "recipesfoods".
Как приготовить салат с брокколи и куриной грудкой
Ингредиенты:
- куриная грудка — 1 шт.
- брокколи — 300 г
- кукуруза — 1 банка
- маринованные огурцы — 100 г
- чеснок — 2 зуб.
- перец болгарский — 2 шт.
- масло подсолнечное — 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Брокколи промыть, разобрать на соцветия, разрезать их на 3-4 части. Отварить в подсоленной воде 3-5 минут.
- Болгарский перец помыть, очистить от семян и нарезать кубиками.
- Отварить куриную грудку, остудить, нарезать кубиками.
- Обжарить на сковороде болгарский перец, добавить мясо и чеснок, обжарить.
- Все высыпать в миску, добавить брокколи и подсолнечное масло, посолить, перемешать.
А если вы любите брокколи, рекомендуем приготовить сырную запеканку с этим овощем по рецепту "Телеграфа". Ее можно готовить в любой сезон с замороженной или свежей капустой, а также использовать продукты от предыдущих трапез.