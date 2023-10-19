Полезный салат может быть вкусным: блюдо с брокколи и куриной грудкой

Простое и быстрое в приготовлении блюдо с жаренной куриной грудкой и брокколи

Из брокколи можно приготовить не только вкусные оладьи, но и разнообразить меню салатом с этим овощем и куриной грудкой. Такое блюдо может даже заменить ужин, поскольку в нем много овощей.

Заправляется салат подсолнечным маслом. А рецептом с нами поделились на портале "recipesfoods".

Как приготовить салат с брокколи и куриной грудкой

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт.

брокколи — 300 г

кукуруза — 1 банка

маринованные огурцы — 100 г

чеснок — 2 зуб.

перец болгарский — 2 шт.

масло подсолнечное — 3 ст. л.

Способ приготовления:

Брокколи промыть, разобрать на соцветия, разрезать их на 3-4 части. Отварить в подсоленной воде 3-5 минут. Болгарский перец помыть, очистить от семян и нарезать кубиками. Отварить куриную грудку, остудить, нарезать кубиками. Обжарить на сковороде болгарский перец, добавить мясо и чеснок, обжарить. Все высыпать в миску, добавить брокколи и подсолнечное масло, посолить, перемешать.

А если вы любите брокколи, рекомендуем приготовить сырную запеканку с этим овощем по рецепту "Телеграфа". Ее можно готовить в любой сезон с замороженной или свежей капустой, а также использовать продукты от предыдущих трапез.