Вы не знали, что сельдь может быть такой вкусной: рецепт бюджетной закуски, которую сметут со стола первой
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Закуска максимально проста, а получается очень вкусно
Мы рассказывали, как вкусно замариновать селедку в горчичной заправке. Теперь делимся простым и очень удачным рецептом классического посола рыбы.
Такая закуска из сельди готовится в считанные минуты. Еще и нравится она значительно лучше магазинного варианта. Рецептом поделились на портале novyny.live.
Ингредиенты:
- малосоленая сельдь — 3 шт.;
- лук — 3-4 шт.;
- масло – 100 мл;
- уксус — 100 мл.
Способ приготовления:
- Если сельдь нечищена, сначала ее нужно почистить. Следует, конечно, удалить внутренности и все излишне.
- Затем делаем надрез по хребту и отделяем филе от сельди. Выбираем крупные кости и нарезаем филе небольшими кусочками.
- Берем лук и уксус, растительное масло. А также литровую банку. Компоненты складываем в банку, слоями чередуя сельдь и лук.
- Сверху заливаем уксус и растительное масло. Ставим банку в холодильник на ночь, а уже с утра закуска будет готова и ее можно будет пробовать.
Выходит очень просто, гораздо вкуснее, чем продается в магазине. Также мы рассказывали, как вкусно и необычно приготовить скумбрию.