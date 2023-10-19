Вы не знали, что сельдь может быть такой вкусной: рецепт бюджетной закуски, которую сметут со стола первой

Закуска максимально проста, а получается очень вкусно

Мы рассказывали, как вкусно замариновать селедку в горчичной заправке. Теперь делимся простым и очень удачным рецептом классического посола рыбы.

Такая закуска из сельди готовится в считанные минуты. Еще и нравится она значительно лучше магазинного варианта. Рецептом поделились на портале novyny.live.

Ингредиенты:

малосоленая сельдь — 3 шт.;

лук — 3-4 шт.;

масло – 100 мл;

уксус — 100 мл.

Способ приготовления:

Если сельдь нечищена, сначала ее нужно почистить. Следует, конечно, удалить внутренности и все излишне. Затем делаем надрез по хребту и отделяем филе от сельди. Выбираем крупные кости и нарезаем филе небольшими кусочками. Берем лук и уксус, растительное масло. А также литровую банку. Компоненты складываем в банку, слоями чередуя сельдь и лук. Сверху заливаем уксус и растительное масло. Ставим банку в холодильник на ночь, а уже с утра закуска будет готова и ее можно будет пробовать.

Выходит очень просто, гораздо вкуснее, чем продается в магазине. Также мы рассказывали, как вкусно и необычно приготовить скумбрию.