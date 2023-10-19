Вместо завтрака и десерта: нереально вкусная сезонная запеканка-пятиминутка

Если не знали, что приготовить из тыквы

Мы рассказывали, как приготовить вкусную тыквенную кашу. Теперь делимся рецептом замечательной тыквенной запеканки, которая пригодится, если каша надоела.

Такая простая выпечка подойдет для перекуса или десерта к чаю или кофе. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

тыква — 300 г

манка — 250 г

кефир — 250 мл

сахар — 150 г

разрыхлитель — 1 ч.л.

цедра 1 лимона

Для сиропа:

вода — 100 мл

сахар — 100 г

сок 1 лимона

Способ приготовления:

Включаем духовку. Тыкву натираем на мелкой терке. Перекладываем массу в миску, добавляем в нее стакан манки. Вливаем кефир, добавляем сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем. Добавляем цедру одного лимона и снова мешаем. Всю массу перекладываем в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Отправляем запекаться при 180 градусах на 30-35 минут. За 10 минут до готовности самой запеканки начинаем варить сироп. Соединяем в сотейнике воду, сахар, сок одного лимона и ставим на огонь. Варим, помешивая, до полного растворения сахара. Вынимаем пирог из духовки, сразу поливаем горячим сиропом. Оставляем полностью остыть при комнатной температуре.

Такую запеканку очень удобно готовить вечером, а утром есть на завтрак. Также мы делились интересным и необычным салатом из тыквы.