Забудете о котлетах и отбивных: рецепт, с которым мясо будет таять во рту

Это замечательное основное блюдо из мяса

Мы делились секретами приготовления сытных мясных котлет, однако и они порой надоедают. В таком случае стоит упомянуть еще об одном замечательном блюде — гуляше.

Для него нужно свежее мясо, без прожилок и костей. Если правильно приготовить, мясо будет таять во рту. Рецептом поделились на портале Pixelinform, и он максимально прост.

Ингредиенты:

700 г мяса

2 ложки масла

50 г томатной пасты

1 столовая ложка муки

чеснок по вкусу

лавровый лист

соль

перец

Способ приготовления:

Мясо нарезаем на равные куски. Обжариваем его равномерно на масле на раскаленной сковороде. с обеих сторон. Когда кусочки покроются равномерной корочкой, перекладываем главный продукт в кастрюлю для тушения. На сковороду, которую мы уже использовали, выкладываем мелко покрошенный чеснок с томатной пастой. Обжариваем их минуту-две на среднем огне. Тогда выливаем в сковороду стакан кипятка. Смешиваем. Затем соус и мясо объединить в кастрюле. Добавляем соль, перец, лавровый лист. Тушим все вместе на медленном огне и под крышкой около 2 часов. Время от времени нужно доливать к мясу холодную воду. За 5 минут до конца приготовления добавляем в мясо смесь из холодной воды и обжаренной на сухой сковороде муки. Вливаем тонкой струйкой, помешивая. Заканчиваем приготовление.

Можно экспериментировать с остротой блюда. Подавать гуляш можно с разными гарнирами. Идеально подходит нежное картофельное пюре.