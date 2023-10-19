Забудете о котлетах и отбивных: рецепт, с которым мясо будет таять во рту
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Это замечательное основное блюдо из мяса
Мы делились секретами приготовления сытных мясных котлет, однако и они порой надоедают. В таком случае стоит упомянуть еще об одном замечательном блюде — гуляше.
Для него нужно свежее мясо, без прожилок и костей. Если правильно приготовить, мясо будет таять во рту. Рецептом поделились на портале Pixelinform, и он максимально прост.
Ингредиенты:
- 700 г мяса
- 2 ложки масла
- 50 г томатной пасты
- 1 столовая ложка муки
- чеснок по вкусу
- лавровый лист
- соль
- перец
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем на равные куски. Обжариваем его равномерно на масле на раскаленной сковороде. с обеих сторон.
- Когда кусочки покроются равномерной корочкой, перекладываем главный продукт в кастрюлю для тушения. На сковороду, которую мы уже использовали, выкладываем мелко покрошенный чеснок с томатной пастой.
- Обжариваем их минуту-две на среднем огне. Тогда выливаем в сковороду стакан кипятка. Смешиваем.
- Затем соус и мясо объединить в кастрюле. Добавляем соль, перец, лавровый лист. Тушим все вместе на медленном огне и под крышкой около 2 часов. Время от времени нужно доливать к мясу холодную воду.
- За 5 минут до конца приготовления добавляем в мясо смесь из холодной воды и обжаренной на сухой сковороде муки. Вливаем тонкой струйкой, помешивая. Заканчиваем приготовление.
Можно экспериментировать с остротой блюда. Подавать гуляш можно с разными гарнирами. Идеально подходит нежное картофельное пюре.