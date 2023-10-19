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Забудете о котлетах и отбивных: рецепт, с которым мясо будет таять во рту

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Выходит очень сытно и вкусно, подходит к любому гарниру Новость обновлена 19 октября 2023, 14:15
Выходит очень сытно и вкусно, подходит к любому гарниру. Фото espreso.tv

Это замечательное основное блюдо из мяса

Мы делились секретами приготовления сытных мясных котлет, однако и они порой надоедают. В таком случае стоит упомянуть еще об одном замечательном блюде — гуляше.

Для него нужно свежее мясо, без прожилок и костей. Если правильно приготовить, мясо будет таять во рту. Рецептом поделились на портале Pixelinform, и он максимально прост.

Ингредиенты:

  • 700 г мяса
  • 2 ложки масла
  • 50 г томатной пасты
  • 1 столовая ложка муки
  • чеснок по вкусу
  • лавровый лист
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем на равные куски. Обжариваем его равномерно на масле на раскаленной сковороде. с обеих сторон.
  2. Когда кусочки покроются равномерной корочкой, перекладываем главный продукт в кастрюлю для тушения. На сковороду, которую мы уже использовали, выкладываем мелко покрошенный чеснок с томатной пастой.
  3. Обжариваем их минуту-две на среднем огне. Тогда выливаем в сковороду стакан кипятка. Смешиваем.
  4. Затем соус и мясо объединить в кастрюле. Добавляем соль, перец, лавровый лист. Тушим все вместе на медленном огне и под крышкой около 2 часов. Время от времени нужно доливать к мясу холодную воду.
  5. За 5 минут до конца приготовления добавляем в мясо смесь из холодной воды и обжаренной на сухой сковороде муки. Вливаем тонкой струйкой, помешивая. Заканчиваем приготовление.

Можно экспериментировать с остротой блюда. Подавать гуляш можно с разными гарнирами. Идеально подходит нежное картофельное пюре.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Соус #Гуляш