Вместо "Шубы" на праздники: рецепт салата, который попросят все гости

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Разнообразные салаты мы готовим и на семейные посиделки, и на праздничный стол. Что может быть проще, чем нарезать нужные ингредиенты и добавить любимую заправку?

Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим необычный салат с селедкой. Овощи дополнят вкус рыбки и блюдо будет непревзойденным. Готовьтесь – этот рецепт точно попросят все гости.

Как приготовить салат с сельдью

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая – 1 шт.;

картофель – 2 шт.;

болгарский перец – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

лук репчатый – 1/2 шт.;

майонез – 2-3 ст. л.;

соль, черный молотый перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите картофель в кожуре, остудите, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. У сельди удалите позвоночник, кости, снимите шкурку. Рыбное филе нарежьте кубиками. Очистите лук и перец. Лук нарежьте мелкими кубиками, перец – квадратиками. Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую емкость. Помидор нарежьте кусочками или кубиками, срежьте сочную часть. Сок слейте, а плотную часть томатов добавьте в другие ингредиенты. В блюдо добавьте майонез, посолите и перемешайте. Готовый салат выложите на плоской тарелке с помощью кольца для формовки, украсьте свежей зеленью и кусочком сельди.

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