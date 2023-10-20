Вместо "Шубы" на праздники: рецепт салата, который попросят все гости
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С приготовлением справится даже начинающий кулинар
Разнообразные салаты мы готовим и на семейные посиделки, и на праздничный стол. Что может быть проще, чем нарезать нужные ингредиенты и добавить любимую заправку?
Сегодня мы вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" приготовим необычный салат с селедкой. Овощи дополнят вкус рыбки и блюдо будет непревзойденным. Готовьтесь – этот рецепт точно попросят все гости.
Как приготовить салат с сельдью
Ингредиенты:
- сельдь слабосоленая – 1 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- помидоры – 2 шт.;
- лук репчатый – 1/2 шт.;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- соль, черный молотый перец, зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Отварите картофель в кожуре, остудите, очистите и нарежьте кубиками среднего размера.
- У сельди удалите позвоночник, кости, снимите шкурку. Рыбное филе нарежьте кубиками.
- Очистите лук и перец. Лук нарежьте мелкими кубиками, перец – квадратиками. Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую емкость.
- Помидор нарежьте кусочками или кубиками, срежьте сочную часть. Сок слейте, а плотную часть томатов добавьте в другие ингредиенты.
- В блюдо добавьте майонез, посолите и перемешайте.
- Готовый салат выложите на плоской тарелке с помощью кольца для формовки, украсьте свежей зеленью и кусочком сельди.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро почистить селедку. Этот фокус облегчит вам жизнь.