"Ленивая жена" на семейный ужин: эту запеканку съедят прямо с противня

Быстрое, сытное и вкусное блюдо

Каждый кулинар задавал себе вопрос, что приготовить на ужин. Хочется порадовать близких чем-то вкусненьким, но часто для приготовления сытного ужина нет сил и времени.

В этом случае вам пригодится рецепт запеканки "Ленивая жена" от "Важно знать". Это идеальное решение сложной проблемы! На приготовление у вас уйдет минимум сил и энергии, а готовится она из доступных всем ингредиентов.

Как приготовить запеканку "Ленивая жена"

Ингредиенты:

100 г макарон;

150 г фарша;

150 г твердого сыра;

1 помидор;

2 яйца;

половина луковицы;

1/3 стакана молока;

4 ст. л. сметаны;

0,5 ч. л. чеснока;

0,5 ч. л. базилика;

черный перец, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук нарежьте кубиками или мелкой соломкой. Сыр натрите на крупной терке и смешайте со сметаной в отдельной посудите. Макароны разложите в форме для запекания. В отдельную посудину вбейте яйца, добавьте к ним молоко и специи, все тщательно перемешайте. На макароны выложите лук, на него фарш, и сверху — нарезанные кольцами помидоры. Все залейте яично-молочным соусом, а верх смажьте смесью сыра и сметаны. Отправьте запеканку на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

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