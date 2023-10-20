"Ленивая жена" на семейный ужин: эту запеканку съедят прямо с противня
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Быстрое, сытное и вкусное блюдо
Каждый кулинар задавал себе вопрос, что приготовить на ужин. Хочется порадовать близких чем-то вкусненьким, но часто для приготовления сытного ужина нет сил и времени.
В этом случае вам пригодится рецепт запеканки "Ленивая жена" от "Важно знать". Это идеальное решение сложной проблемы! На приготовление у вас уйдет минимум сил и энергии, а готовится она из доступных всем ингредиентов.
Как приготовить запеканку "Ленивая жена"
Ингредиенты:
- 100 г макарон;
- 150 г фарша;
- 150 г твердого сыра;
- 1 помидор;
- 2 яйца;
- половина луковицы;
- 1/3 стакана молока;
- 4 ст. л. сметаны;
- 0,5 ч. л. чеснока;
- 0,5 ч. л. базилика;
- черный перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук нарежьте кубиками или мелкой соломкой. Сыр натрите на крупной терке и смешайте со сметаной в отдельной посудите. Макароны разложите в форме для запекания.
- В отдельную посудину вбейте яйца, добавьте к ним молоко и специи, все тщательно перемешайте.
- На макароны выложите лук, на него фарш, и сверху — нарезанные кольцами помидоры. Все залейте яично-молочным соусом, а верх смажьте смесью сыра и сметаны.
- Отправьте запеканку на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
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