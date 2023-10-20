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"Ленивая жена" на семейный ужин: эту запеканку съедят прямо с противня

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой рецепт для занятых кулинаров
Простой рецепт для занятых кулинаров

Быстрое, сытное и вкусное блюдо

Каждый кулинар задавал себе вопрос, что приготовить на ужин. Хочется порадовать близких чем-то вкусненьким, но часто для приготовления сытного ужина нет сил и времени.

В этом случае вам пригодится рецепт запеканки "Ленивая жена" от "Важно знать". Это идеальное решение сложной проблемы! На приготовление у вас уйдет минимум сил и энергии, а готовится она из доступных всем ингредиентов.

Как приготовить запеканку "Ленивая жена"

Ингредиенты:

  • 100 г макарон;
  • 150 г фарша;
  • 150 г твердого сыра;
  • 1 помидор;
  • 2 яйца;
  • половина луковицы;
  • 1/3 стакана молока;
  • 4 ст. л. сметаны;
  • 0,5 ч. л. чеснока;
  • 0,5 ч. л. базилика;
  • черный перец, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук нарежьте кубиками или мелкой соломкой. Сыр натрите на крупной терке и смешайте со сметаной в отдельной посудите. Макароны разложите в форме для запекания.
  2. В отдельную посудину вбейте яйца, добавьте к ним молоко и специи, все тщательно перемешайте.
  3. На макароны выложите лук, на него фарш, и сверху — нарезанные кольцами помидоры. Все залейте яично-молочным соусом, а верх смажьте смесью сыра и сметаны.
  4. Отправьте запеканку на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Рекомендуем также приготовить запеканку по-французски по рецепту "Телеграфа". Простое и сытное блюдо вам понравится.

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