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Овощной чизкейк: такой десерт вы не попробуете даже в дорогом ресторане

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Друзья будут приходить к вам на этот десерт
Друзья будут приходить к вам на этот десерт. Фото shuba.life

Приготовьте, пока есть тыква

Нежный творожный чизкейк – идеальный десерт для семейных посиделок с чаем. Рецептов чизкейка существует очень много. Давайте сегодня поэкспериментируем и приготовим его… с тыквой.

Необычный рецепт предлагает Shuba. Для основы десерта мы возьмем песочное печенье и какао, а для самого чизкейка понадобится пюре из тыквы и кисломолочный сыр. Яркий десерт с нежным вкусом, легким сладким ароматом понравится всем без исключения.

Как приготовить тыквенный чизкейк

Ингредиенты на 8 порций

Основание:

  • песочное печенье — 150 г;
  • какао — 2 ч. л.;
  • масло сливочное 82% — 70 г.

Начинка

  • творог 5% — 600 г;
  • сметана 20% — 100 г;
  • пюре тыквенное — 300 г;
  • сахар — 150 г;
  • сахар ванильный — по вкусу;
  • крахмал кукурузный — 30 г;
  • яйцо куриное, большое — 5 шт.

Способ приготовления:

  1. Печенье и какао отправьте в чашу блендера, измельчите в крошку. Добавьте растопленное сливочное масло, все ингредиенты тщательно перемешайте.
  2. Полученную смесь переложите смесь в форму, сформуйте бортики и дно одинаковой длины. Отправьте в духовку на 7 минут при температуре 170°C 7 минут.
  3. Для приготовления начинки в чашу блендера отправьте творог, тыквенное пюре, сметану, обычный и ванильный сахар и взбейте. Туда же добавьте кукурузный крахмал, снова взбейте до однородного состояния.
  4. В полученную массу добавьте яйца и взбейте венчиком до однородности. Начинку влейте в основу.
  5. На низ духовку поставьте миску с кипятком, сам чизкейк отправьте выпекаться в разогретую духовку на 110°C на 2,5 часа.

Рекомендуем также приготовить японский чизкейк по рецепту "Телеграфа". Вы приготовите потрясающий десерт быстро и просто.

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