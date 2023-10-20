Овощной чизкейк: такой десерт вы не попробуете даже в дорогом ресторане

Приготовьте, пока есть тыква

Нежный творожный чизкейк – идеальный десерт для семейных посиделок с чаем. Рецептов чизкейка существует очень много. Давайте сегодня поэкспериментируем и приготовим его… с тыквой.

Необычный рецепт предлагает Shuba. Для основы десерта мы возьмем песочное печенье и какао, а для самого чизкейка понадобится пюре из тыквы и кисломолочный сыр. Яркий десерт с нежным вкусом, легким сладким ароматом понравится всем без исключения.

Как приготовить тыквенный чизкейк

Ингредиенты на 8 порций

Основание:

песочное печенье — 150 г;

какао — 2 ч. л.;

масло сливочное 82% — 70 г.

Начинка

творог 5% — 600 г;

сметана 20% — 100 г;

пюре тыквенное — 300 г;

сахар — 150 г;

сахар ванильный — по вкусу;

крахмал кукурузный — 30 г;

яйцо куриное, большое — 5 шт.

Способ приготовления:

Печенье и какао отправьте в чашу блендера, измельчите в крошку. Добавьте растопленное сливочное масло, все ингредиенты тщательно перемешайте. Полученную смесь переложите смесь в форму, сформуйте бортики и дно одинаковой длины. Отправьте в духовку на 7 минут при температуре 170°C 7 минут. Для приготовления начинки в чашу блендера отправьте творог, тыквенное пюре, сметану, обычный и ванильный сахар и взбейте. Туда же добавьте кукурузный крахмал, снова взбейте до однородного состояния. В полученную массу добавьте яйца и взбейте венчиком до однородности. Начинку влейте в основу. На низ духовку поставьте миску с кипятком, сам чизкейк отправьте выпекаться в разогретую духовку на 110°C на 2,5 часа.

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