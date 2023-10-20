Такими "гнездами" вы удивите даже друга-повара: необычный рецепт котлет
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Если дома есть немного фарша, вопрос с ужином для семьи решен. Сочные, ароматные, с золотистой корочкой — что может быть лучше домашних котлет?
А что делать, если все рецепты уже перепробованы? Правильно, экспериментировать. Сегодня вместе с "ТСН" мы приготовим необычный вариант домашних котлет — мясные гнезда. Именно благодаря внешнему виду обычные котлетки превращаются в оригинальное блюдо, которое можно подавать даже на праздничный стол. За рецептом точно выстроятся в очередь все ваши друзья.
Как приготовить мясные гнезда
Ингредиенты:
- фарш свиной — 800 г;
- крупа манная — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр твердый — 200 г;
- помидор — 2 шт.;
- майонез;
- черный перец молотый;
- соль.
Способ приготовления:
- Подготовьте все ингредиенты. Сыр натрите на мелкой терке. Помидоры нарежьте кольцами.
- В фарш добавьте яйцо, крупу манную, перец, соль. Все тщательно перемешайте и отбейте.
- Из подготовленного фарша формируйте кружочки с небольшим углублением в центре. Смажьте серединку майонезом, положите помидор и посыпьте сыром.
- Противень застелите пергаментом и выложите гнезда. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте котлетки на 35-40 минут.
Готовые котлетки по желанию посыпьте зеленью и подавайте с картофельным пюре по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.