Всего три простых продукта - и твердый сыр получится лучше магазинного

Вы будете уверены в его качестве

Твердый сыр — невероятно вкусный и полезный продукт. Это также важный ингредиент многих блюд.

Если вы по какой-то причине сомневаетесь в магазинном сыре, то можно приготовить его в домашних условиях всего из трех ингредиентов. Для этого вам не нужны навыки профессионального сыровара, десятки продуктов и специй. Рецепт Foodoboz — несложный, с ним справится даже начинающий кулинар. В результате у вас будет продукт, который в разы вкуснее, полезнее и дешевле магазинного. Попробуйте — и вы больше никогда не купите сыр.

Как приготовить твердый сыр дома

Ингредиенты:

молоко — 1 л;

сметана 20% — 200 г;

яйца — 3 шт.;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Молоко доведите до кипения и добавьте туда соль. Яйца смешайте со сметаной и добавьте в молоко. Полученную смесь доведите до кипения и варите 5-7 минут до появления крупных хлопьев. Дуршлаг выстелите 2 слоями марли и процедите массу. Сверху положите блюдце и груз весом 1-2 кг. Оставьте в таком положении до полного остывания. Домашний сыр готов, наслаждайтесь!

Ранее мы рассказывали, как приготовить домашний крем-сыр. Это настолько вкусно, что вы будете готовить его каждый день!