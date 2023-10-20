Всего три простых продукта - и твердый сыр получится лучше магазинного
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Вы будете уверены в его качестве
Твердый сыр — невероятно вкусный и полезный продукт. Это также важный ингредиент многих блюд.
Если вы по какой-то причине сомневаетесь в магазинном сыре, то можно приготовить его в домашних условиях всего из трех ингредиентов. Для этого вам не нужны навыки профессионального сыровара, десятки продуктов и специй. Рецепт Foodoboz — несложный, с ним справится даже начинающий кулинар. В результате у вас будет продукт, который в разы вкуснее, полезнее и дешевле магазинного. Попробуйте — и вы больше никогда не купите сыр.
Как приготовить твердый сыр дома
Ингредиенты:
- молоко — 1 л;
- сметана 20% — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Молоко доведите до кипения и добавьте туда соль.
- Яйца смешайте со сметаной и добавьте в молоко.
- Полученную смесь доведите до кипения и варите 5-7 минут до появления крупных хлопьев.
- Дуршлаг выстелите 2 слоями марли и процедите массу. Сверху положите блюдце и груз весом 1-2 кг. Оставьте в таком положении до полного остывания. Домашний сыр готов, наслаждайтесь!
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