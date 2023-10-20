В сто раз лучше любой дорогой рыбы: самый вкусный способ пожарить карасей
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Бюджетное блюдо приготовить очень просто
Караси – одна из самых вкусных рыб. Мы уже готовили вкусный одесский борщ с карасями, теперь попробуем приготовить их в необычном соусе.
Smachnonews предлагает их поджарить, а потом запечь в сметане. Вкус получится сногсшибательным: нежные, сочные с золотистой корочкой они влюбят в себя каждого.
Как приготовить караси в сметане
Ингредиенты на 2 порции:
- 600 грамм карасей;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 1 ст. л. пшеничных сухарей;
- 2 ст. л. пшеничной муки;
- 1,5 стакана сметаны;
- 1 кг картофеля;
- перец, соль по вкусу.
Способ приготовления:
- Рыбу тщательно очистите от чешуи и плавников, удалите внутренности и жабры. Промойте карасей под проточной водой и обсушите бумажными полотенцами, натрите их специями и обваляйте в муке со всех сторон.
- На сковороде разогрейте 1 столовую ложку растительного масла и обжарьте караси до золотистого цвета.
- Поджаренную рыбу обложите кружочками жареного картофеля, залейте сметаной, посыпьте пшеничными сухарями и сбрызните растопленным сливочным маслом.
- Отправьте рыбу запекаться в разогретой до 160 градусов духовке на 20 – 30 минут
Рекомендуем также пожарить рыбу на хлебе по рецепту "Телеграфа". Это блюдо не потребует много сил на приготовление.