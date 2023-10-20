Секретный рецепт самых лучших оладий: идеально для завтрака
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Никто не встанет из-за стола, пока тарелка не станет пустой
Какое бы время года не было за окном, воздушные и нежные на вкус оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. Мы с удовольствием лакомимся и сладкими, и солеными оладьями.
Сегодня предлагаем вам вместе с "ТСН" приготовить луковые оладьи. Это уникальное блюдо при минимальном наборе совершенно простых доступных продуктов удивит вас своим неповторимым вкусом. А если же вы приправите тесто ароматными травами, они еще более обогатят любимое блюдо.
Как приготовить луковые оладьи
Ингредиенты:
- 3 луковицы;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. сметаны (можно заменить кефиром, натуральным йогуртом или простоквашей);
- 3 ст. л. муки;
- 0,5 ч. л. сахара;
- растительное масло;
- черный молотый перец;
- соль.
Способ приготовления:
- Лук очистите, помойте, мелко порежьте и залейте на пару минут кипятком, после чего процедите и отожмите.
- Яйца немного взбейте и соедините со сметаной. В массу добавьте сметану и все тщательно перемешайте.
- В полученную массу добавьте лук, сахар. Поперчите, посолите, все перемешайте и оставьте в теплом месте на 10-15 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и столовой ложкой выложите готовое тесто. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до появления золотистой корочки.
Подавайте луковые оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!