Секретный рецепт самых лучших оладий: идеально для завтрака

Никто не встанет из-за стола, пока тарелка не станет пустой

Какое бы время года не было за окном, воздушные и нежные на вкус оладьи – это всегда хорошая идея для начала дня. Мы с удовольствием лакомимся и сладкими, и солеными оладьями.

Сегодня предлагаем вам вместе с "ТСН" приготовить луковые оладьи. Это уникальное блюдо при минимальном наборе совершенно простых доступных продуктов удивит вас своим неповторимым вкусом. А если же вы приправите тесто ароматными травами, они еще более обогатят любимое блюдо.

Как приготовить луковые оладьи

Ингредиенты:

3 луковицы;

2 яйца;

3 ст. л. сметаны (можно заменить кефиром, натуральным йогуртом или простоквашей);

3 ст. л. муки;

0,5 ч. л. сахара;

растительное масло;

черный молотый перец;

соль.

Способ приготовления:

Лук очистите, помойте, мелко порежьте и залейте на пару минут кипятком, после чего процедите и отожмите. Яйца немного взбейте и соедините со сметаной. В массу добавьте сметану и все тщательно перемешайте. В полученную массу добавьте лук, сахар. Поперчите, посолите, все перемешайте и оставьте в теплом месте на 10-15 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом и столовой ложкой выложите готовое тесто. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Подавайте луковые оладьи с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!