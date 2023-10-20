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Не из мяса: как удивить близких необычными голубцами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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В этом рецепте вкусно сочетаются овощи, рис и рыба
В этом рецепте вкусно сочетаются овощи, рис и рыба. Фото shuba.life

Для любителей необычных блюд

Голубцы – один из самых популярных блюд, которая подходит и для семейного обеда, и для праздничного стола. Наиболее популярной начинкой для капустных листьев является мясо – фарш или рубленая свинина, говядина, курица или баранина со специями, луком и морковью. А чтобы сэкономить время, мы готовим ленивые голубцы

Сегодня вместе с Shuba приготовим ленивые голубцы с необычной начинкой — с рыбой. Для такого блюда подойдет любая рыба, главное — тщательно выбрать косточки или взять готовое рыбное филе. Рис должен быть крахмальным, с круглыми зернами.

Как приготовить ленивые голубцы с рыбой

Ингредиенты на 4 порции:

  • рис круглозернистый — 150 г;
  • вода — 300 мл;
  • рыба белая, филе — 500 г;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • капуста белокочанная — 500 г;
  • лук желтый репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло сливочное 73% — 50 г;
  • масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • томаты — 3 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Рис отварите в подколенной воде до готовности.
  2. Рыбное филе мелко нарежьте, посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Лук, морковь нарежьте крупно. Капусту нашинкуйте, но оставьте несколько листов — проварите их в кипящей воде 2-3 минуты.
  4. В сковороде смешайте сливочное масло и 2 столовые ложки растительного масла. До мягкости пожарьте лук, добавьте морковь и готовьте 2-3 минутки. К овощам добавьте капусту, все перемешайте и готовьте около 5 минут. Оставьте остывать.
  5. Рис, овощи, рыбу и мясо смешайте, добавьте соль, перец. Все перемешайте и из полученного фарша сформируйте котлеты.
  6. Форму для запекания смажьте растительным маслом, застелите капустными листьями и выложите ленивые голубцы одним слоем.
  7. Томаты разрежьте пополам или на четыре части, натрите на терке. Полученное томатное пюре разложите на голубцах, полейте водой — они должны быть покрыты более чем наполовину. Притопите в соус лавровые листья.
  8. Голубцы запекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180°C.

Рекомендуем приготовить также голубцы по-румынски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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