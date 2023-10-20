Не из мяса: как удивить близких необычными голубцами
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Для любителей необычных блюд
Голубцы – один из самых популярных блюд, которая подходит и для семейного обеда, и для праздничного стола. Наиболее популярной начинкой для капустных листьев является мясо – фарш или рубленая свинина, говядина, курица или баранина со специями, луком и морковью. А чтобы сэкономить время, мы готовим ленивые голубцы
Сегодня вместе с Shuba приготовим ленивые голубцы с необычной начинкой — с рыбой. Для такого блюда подойдет любая рыба, главное — тщательно выбрать косточки или взять готовое рыбное филе. Рис должен быть крахмальным, с круглыми зернами.
Как приготовить ленивые голубцы с рыбой
Ингредиенты на 4 порции:
- рис круглозернистый — 150 г;
- вода — 300 мл;
- рыба белая, филе — 500 г;
- соль — 0.5 ч. л.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- капуста белокочанная — 500 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло сливочное 73% — 50 г;
- масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.;
- яйца куриные — 1 шт.;
- томаты — 3 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления:
- Рис отварите в подколенной воде до готовности.
- Рыбное филе мелко нарежьте, посолите, поперчите и перемешайте.
- Лук, морковь нарежьте крупно. Капусту нашинкуйте, но оставьте несколько листов — проварите их в кипящей воде 2-3 минуты.
- В сковороде смешайте сливочное масло и 2 столовые ложки растительного масла. До мягкости пожарьте лук, добавьте морковь и готовьте 2-3 минутки. К овощам добавьте капусту, все перемешайте и готовьте около 5 минут. Оставьте остывать.
- Рис, овощи, рыбу и мясо смешайте, добавьте соль, перец. Все перемешайте и из полученного фарша сформируйте котлеты.
- Форму для запекания смажьте растительным маслом, застелите капустными листьями и выложите ленивые голубцы одним слоем.
- Томаты разрежьте пополам или на четыре части, натрите на терке. Полученное томатное пюре разложите на голубцах, полейте водой — они должны быть покрыты более чем наполовину. Притопите в соус лавровые листья.
- Голубцы запекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180°C.
Рекомендуем приготовить также голубцы по-румынски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!