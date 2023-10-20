Не из мяса: как удивить близких необычными голубцами

Для любителей необычных блюд

Голубцы – один из самых популярных блюд, которая подходит и для семейного обеда, и для праздничного стола. Наиболее популярной начинкой для капустных листьев является мясо – фарш или рубленая свинина, говядина, курица или баранина со специями, луком и морковью. А чтобы сэкономить время, мы готовим ленивые голубцы

Сегодня вместе с Shuba приготовим ленивые голубцы с необычной начинкой — с рыбой. Для такого блюда подойдет любая рыба, главное — тщательно выбрать косточки или взять готовое рыбное филе. Рис должен быть крахмальным, с круглыми зернами.

Как приготовить ленивые голубцы с рыбой

Ингредиенты на 4 порции:

рис круглозернистый — 150 г;

вода — 300 мл;

рыба белая, филе — 500 г;

соль — 0.5 ч. л.;

перец черный молотый — по вкусу;

капуста белокочанная — 500 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло сливочное 73% — 50 г;

масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.;

яйца куриные — 1 шт.;

томаты — 3 шт.;

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления:

Рис отварите в подколенной воде до готовности. Рыбное филе мелко нарежьте, посолите, поперчите и перемешайте. Лук, морковь нарежьте крупно. Капусту нашинкуйте, но оставьте несколько листов — проварите их в кипящей воде 2-3 минуты. В сковороде смешайте сливочное масло и 2 столовые ложки растительного масла. До мягкости пожарьте лук, добавьте морковь и готовьте 2-3 минутки. К овощам добавьте капусту, все перемешайте и готовьте около 5 минут. Оставьте остывать. Рис, овощи, рыбу и мясо смешайте, добавьте соль, перец. Все перемешайте и из полученного фарша сформируйте котлеты. Форму для запекания смажьте растительным маслом, застелите капустными листьями и выложите ленивые голубцы одним слоем. Томаты разрежьте пополам или на четыре части, натрите на терке. Полученное томатное пюре разложите на голубцах, полейте водой — они должны быть покрыты более чем наполовину. Притопите в соус лавровые листья. Голубцы запекайте в духовке 40-50 минут при температуре 180°C.

Рекомендуем приготовить также голубцы по-румынски по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!