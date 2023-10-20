Такую курочку съедят до последнего кусочка прямо со сковороды
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Куриное филе – отличный ингредиент для многих блюд. Если вы уже готовили его с лимонным соком, то этот рецепт для вас.
Если приготовить куриное филе по рецепту "Це Смак", то оно получится очень сочным и с невероятно ярким вкусом. А хрустящие кусочки румяного бекона будут оттенять нежность филе.
Для маринада горчицу нужно брать умеренной остроті, мед с мягким вкусом – липовый или цветочный, сливки подойдут 15-20%. Готовить эту вкуснятину лучше в толстостенной сковороде – она лучше удерживает и равномерно распределяет тепло.
Как приготовить куриное филе в сливочно-горчичном соусе.
Ингредиенты:
- чеснок – 2 зубчика;
- мед – 3 ст. л.;
- горчица – 3 ст. л.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- куриное филе – 800 г;
- бекон – 100 г;
- сливки – 200 мл;
- соль, петрушка – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Для маринада измельчите очищенный чеснок, добавьте мед, горчицу, оливковое масло, соль и тщательно перемешайте.
- Куриное филе помойте, залейте маринадом, оставьте минимум в час.
- Бекон нарежьте на кусочки, подрумяньте на сковороде, положите на бумажное полотенце.
- Не удаляя жир со сковороды, отправьте куриное филе и обжарьте его по 4 минуты с обеих сторон, добавьте маринад, сливки и протушите под крышкой 15 минут.
- Подавайте готовое филе, посыпав кусочками бекона и измельченной петрушкой.
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