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Такую курочку съедят до последнего кусочка прямо со сковороды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Готовится просто, съедается быстро
Готовится просто, съедается быстро. Фото cesmak.info

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Куриное филе – отличный ингредиент для многих блюд. Если вы уже готовили его с лимонным соком, то этот рецепт для вас.

Если приготовить куриное филе по рецепту "Це Смак", то оно получится очень сочным и с невероятно ярким вкусом. А хрустящие кусочки румяного бекона будут оттенять нежность филе.

Для маринада горчицу нужно брать умеренной остроті, мед с мягким вкусом – липовый или цветочный, сливки подойдут 15-20%. Готовить эту вкуснятину лучше в толстостенной сковороде – она лучше удерживает и равномерно распределяет тепло.

Как приготовить куриное филе в сливочно-горчичном соусе.

Ингредиенты:

  • чеснок – 2 зубчика;
  • мед – 3 ст. л.;
  • горчица – 3 ст. л.;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • куриное филе – 800 г;
  • бекон – 100 г;
  • сливки – 200 мл;
  • соль, петрушка – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для маринада измельчите очищенный чеснок, добавьте мед, горчицу, оливковое масло, соль и тщательно перемешайте.
  2. Куриное филе помойте, залейте маринадом, оставьте минимум в час.
  3. Бекон нарежьте на кусочки, подрумяньте на сковороде, положите на бумажное полотенце.
  4. Не удаляя жир со сковороды, отправьте куриное филе и обжарьте его по 4 минуты с обеих сторон, добавьте маринад, сливки и протушите под крышкой 15 минут.
  5. Подавайте готовое филе, посыпав кусочками бекона и измельченной петрушкой.

Рекомендуем приготовить мясной рулет из куриного филе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Курица #Филе #Готовим дома