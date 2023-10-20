Сделает любое мясо идеальным: готовим томатную подливку как в садике
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Сложно представить семейный обед или праздничный стол без мясных блюд. У каждого кулинара есть свои способы как улучшить вкус любимых котлет или куриной грудки.
Любое мясное блюдо станет намного вкуснее с томатным соусом "как в детстве" по рецепту "УНИАН". В отличие от магазинных заправок вы точно будете уверены в составе подливки. Готовить ее — проще некуда, а результат вас приятно удивит.
Как приготовить томатную подливу к мясу
Ингредиенты:
- томатна паста — 250 мл;
- вода — 200 мл;
- чеснок — 3 зубчика;
- базилик зеленый — 1 пучок;
- хмели-сунели — 2 ч. л;
- сахар — 2 ч. л;
- перец черный свежемолотый, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- Листья базилика снимите с веточек, сверните в трубочку и нарежьте ножом на полоски.
- Чеснок очистите, пропустите через пресс или измельчите ножом. На разогретую сковороду выложите томатную пасту, обжарьте ее 1-2 минуты на сильном огне и влейте воду. Полученную массу перемешайте до однородного состояния.
- Когда масса начнет закипать, добавьте чеснок, базилик, хмели-сунели, сахар, перец и соль. Все перемешайте, выпарите до нужной консистенции и подавайте на стол.
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