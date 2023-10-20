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Сделает любое мясо идеальным: готовим томатную подливку как в садике

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Все, что нужно для подливки, вы найдете у себя на кухне
Все, что нужно для подливки, вы найдете у себя на кухне. Фото Unian.net

Сохраните себе этот рецепт — он вам точно пригодится

Сложно представить семейный обед или праздничный стол без мясных блюд. У каждого кулинара есть свои способы как улучшить вкус любимых котлет или куриной грудки.

Любое мясное блюдо станет намного вкуснее с томатным соусом "как в детстве" по рецепту "УНИАН". В отличие от магазинных заправок вы точно будете уверены в составе подливки. Готовить ее — проще некуда, а результат вас приятно удивит.

Как приготовить томатную подливу к мясу

Ингредиенты:

  • томатна паста — 250 мл;
  • вода — 200 мл;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • базилик зеленый — 1 пучок;
  • хмели-сунели — 2 ч. л;
  • сахар — 2 ч. л;
  • перец черный свежемолотый, соль — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Листья базилика снимите с веточек, сверните в трубочку и нарежьте ножом на полоски.
  2. Чеснок очистите, пропустите через пресс или измельчите ножом. На разогретую сковороду выложите томатную пасту, обжарьте ее 1-2 минуты на сильном огне и влейте воду. Полученную массу перемешайте до однородного состояния.
  3. Когда масса начнет закипать, добавьте чеснок, базилик, хмели-сунели, сахар, перец и соль. Все перемешайте, выпарите до нужной консистенции и подавайте на стол.

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