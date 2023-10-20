В этих драниках нет ни грамма картошки: хитрый рецепт любимого блюда
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Достойная замена классическому блюду
Хрустящие драники — это одно из самых любимых среди украинцев блюд из картофеля. Их любят и взрослые и дети. Из минимального количества ингредиентов получается весьма сытное и вкусное блюдо.
В классическом рецепте обязательно присутствует картофель, лук, яйца и приправы. Shuba предлагает приготовить драники… из моркови. На это полезное блюдо вам не потребуется много времени, всего полчаса — и драники на столе. Они понравятся даже самым привередливым деткам.
Как приготовить драники из моркови
Ингредиенты на 2 порции:
- морковь — 250 г;
- мука пшеничная — 50 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- соль, сок лимона, масло подсолнечное — по вкусу.
Способ приготовления:
- Морковь помойте, почистите и натрите на большой терке. Добавьте к ней яйцо, все перемешайте.
- К полученной массе добавьте муку, посолите по своему вкусу и все хорошо перемешайте. После добавьте лимонный сок, снова все перемешайте.
- На сковороде разогрейте растительное масло и ложкой выкладывайте тесто на сковороду небольшими драниками. Обжарьте их с двух сторон на среднем огне до золотистости и готовности — на это у вас уйдет 5-10 минут.
- Готовые драники положите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Подавайте морковные драники с домашней сметаной по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.